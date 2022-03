Look da cerimonia over 50: le regole che ogni invitata dovrebbe seguire!

Per un look da cerimonia over 50 bisogna rispettare le regole dello stile! Quali sono? E come creare dei look perfetti? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà come realizzare il perfetto outfit da invitata ad una cerimonia over 50!

Le cerimonie sono momenti bellissimi, in cui si festeggiano le nostre persone care in un giorno per loro molto importante. Battesimo, matrimonio, comunione, o anche compleanno, qualunque sia l’avvenimento sarà sicuramente un giorno di gioia e spensieratezza. Unica nota dolente: il nostro look. Le cerimonie saranno anche belle da vivere, ma sono le occasioni più difficili per cui creare gli outfit giusti, e per questo motivo cadere nell’errore di stile è molto facile. Volete conoscere tutte le regole da seguire per creare look da cerimonia perfetti per le over 50?

Prima regola nei look da cerimonia: ogni occasione ha le proprie regole!

Quindi ogni qual volta riceviamo un invito per una cerimonia e dobbiamo acquistare un nuovo abito dobbiamo tenere a mente tre cose:

il tipo di evento (matrimonio, battesimo, compleanno ecc.) il luogo (villa, ristorante, a casa, bordo piscina) la data e l’ora ( in estate ma di sera, o in primavera ma di mattina)

Perché se non teniamo conto di tutti questi dettagli il nostro outfit non sarà mai perfetto!

Una volta tenuti in considerazione tutti questi dettagli siamo pronti alla creazione del nostro look. Ma da dove iniziare? Scopriamo tutti i segreti qui su CheDonna!

Per un perfetto look da cerimonia over 50 le prime regole da seguire sono due: scegliere un colore tinta unita e non essere mai troppo eleganti!

Superata la soglia dei ’50 bisogna far attenzione ai colori che indossiamo, perché quello sbagliato può regalare al nostro volto anni in più. E poi, va bene essere eleganti, ma mai fuori luogo, quindi sempre accessoriare con qualcosa di più casual!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare dei perfetti look da cerimonia over 50:

ricevimento di giorno: per una occasione elegante che avverrà di giorno evitiamo abiti dalle lunghezze esagerate e puntiamo su una longuette o un abito midi. Scegliamo le tinte unite nei colori moda, come il corallo, il fucsia o il verde bosco, ed evitiamo assolutamente le fantasie. Abbiniamo il tutto con un sandalo gioiello e una pochette colorata a mano. Eleganti e chic.

per una occasione elegante che avverrà di giorno evitiamo abiti dalle lunghezze esagerate e puntiamo su una longuette o un abito midi. Scegliamo le tinte unite nei colori moda, come il corallo, il fucsia o il verde bosco, ed evitiamo assolutamente le fantasie. Abbiniamo il tutto con un sandalo gioiello e una pochette colorata a mano. Eleganti e chic. ricevimento di sera: non si indossa mai il nero in ricevimenti come il battesimo o il matrimonio, è di cattivo gusto. Ma può succedere che i festeggiati richiedano un dress-code scuro ed elegante, e allora cosa fare? Scegliete il blu! Qualunque sia la vostra carnagione il blu scuro vi donerà eleganza e raffinatezza. Abito blu scuro con accessori argento! A proposito, gli accessori di Zara che costano meno di € 20 sono anche i più in voga!

Anche per oggi termina la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista le regole per creare dei perfetti look da cerimonia over 50!

Alla prossima guida di stile, per rimanere al passo con tutte le tendenze del momento!