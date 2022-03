By

Il sale spesso di nasconde su molti cibi anche insospettabili: scopriamo quelli che ne sono ricchi e di cui non dovremmo abusare.

Pur sembrandoci a prima vista salutari ci sono molti alimenti che invece nascondono un discreto quantitativo di sale. E se assunto in dosi troppo elevate, questo, può portare a una serie di disturbi.

Ecco perché dovremmo porre attenzione ai cibi che consumiamo e a quelli che hanno al loro interno molto sale. Spesso infatti ne assumiamo quantità eccessive in maniera del tutto inconsapevole.

I cibi confezionati, spesso sono quelli più ricchi di sale, ma non solo loro, e più sale consumiamo e più il gusto si abitua e tendiamo quindi a metterne di più. Scopriamo allora quali sono i cibi, anche insospettabili, ricchi di sale di cui non dovremmo abusare.

Ecco i cibi ricchi di sale di cui non abusare

Consumare troppo sale arreca diversi danni alla salute. Oltre alla ritenzione idrica e la formazione di gonfiori ed edemi, l’assunzione eccessiva di sodio porta anche a problemi seri ad alcuni organi in particolare, stomaco, cuore e reni.

Esso provoca anche ipertensione ed è una delle cause di cancro allo stomaco. Non solo, può favorire l’osteoporosi e lo sviluppo di malattie cardiache e celebrali. Ecco perché è bene non abusare di sale.

Scopriamo quali sono i cibi che non ci aspetteremmo mai, ma che invece ne sono ricchi e che dovremmo consumare con cautela.

1) Pane. Tra i primi insospettabili alimenti ricchi di sale troviamo il pane. Le cose cambiano se scegliamo di consumare un tipo di pane sciapo come quello toscano o umbro e di altre regioni dell’Italia centrale. Nel pane è contenuto circa il 15% della quantità di sale che dovremmo assumere nell’arco della giornata. Se scegliamo cracker e grissini i valori salgono ancora di più.

2) Affettati. Tra le varie tipologie di carne lavorata, gli insaccati sono quelli più conditi, ma anche i classici prosciutto, sia crudo che cotto, mortadella, capocollo, e così via. In questi alimenti il sale è un alimento prezioso per la conservazione dei cibi.

3) Pizza. In una sola fetta di pizza si nascondono fino a 760 mg di sale. Esso è contenuto sia nell’impasto che nella mozzarella.

4) Minestre pronte. I prodotti inscatolati e già pronti sono in genere ricchi di sale. Sempre meglio leggere le etichette prima di acquistarli. Stesso discorso vale per i dadi da brodo confezionati.

5) Salmone affumicato. Tra gli alimenti che sono ricchi di sale troviamo anche il pesce affumicato come il salmone, che spesso viene utilizzato in cucina. Dovremmo bilanciarne il consumo aggiungendo una porzione di verdura e di frutta.

6) Formaggi. Anch’essi sono ricchi di sale e se assunti in gran quantità non fanno di certo bene alla salute. Ad esempio 100 grammi di sottilette contengono oltre 3 grammi di sale, mentre 100 grammi di parmigiano circa 1,6 grammi di sale.

Ricordiamo quindi, che il sale che consumiamo ogni giorno nelle nostre pietanze, non è solo quello che aggiungiamo ai cibi ma anche quello contenuto in molti alimenti che consumiamo anche quotidianamente.

Se vuoi ridurre il sale in cucina ecco le astuzie che ti cambieranno la vita.