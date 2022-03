Stai cercando di perdere peso? Usa queste spezie davvero speciali

Scopri quali sono le spezie che dovresti usare quando sei a dieta. Il loro utilizzo ti aiuterà a perdere peso con gusto.

Quando si decide di iniziare una dieta, ogni aiuto è più che apprezzato, sopratutto se in grado di facilitare il lavoro rendendolo meno difficile. In tal senso, restando in tema cibo, le spezie si rivelano amiche della dieta. Si tratta, infatti, di ingredienti che oltre a donare sapore ai piatti che si preparano tutti i giorni contengono anche proprietà benefiche preziose tra cui spesso se ne celano anche di utili per perdere peso.

Da un metabolismo più veloce ad una maggior capacità di bruciare i grassi, le spezie possono fare davvero molto e tutto senza portare a chissà quale fatica se non quella di aggiungerla ai piatti ottenendo sapori ancor più buoni ed in grado di far dimenticare persino di essere a dieta. Ecco, quindi, quali sono le spezie che non dovresti più farti mancare quando sei a dieta.

Le spezie da usare quando sei a dieta

Usare le spezie in cucina si rivela utile sotto diversi aspetti. Per prima cosa sono in grado di offrire svariati benefici all’organismo e tutto aiutando a diminuire il consumo del sale.

Inoltre, la maggior parte delle spezie aiutano a contrastare il colesterolo cattivo, solleticando gli organi a lavorare meglio. Benefici che portano senza alcun dubbio ad una situazione di maggior benessere. Infine, cosa non meno importante, alcune si rivelano particolarmente utili per perdere peso.

La cannella

Ottima da usare a colazione o per addolcire i dolci, la cannella è nota per avere un forte potere ipoglicemizzante. Ciò aiuta ad evitare i picchi glicemici che spesso sono la causa di partenza dell’aumento di peso. A questo beneficio si aggiunge inoltre quello di migliorare il metabolismo dei grassi, cosa che durante una dieta aiuta sicuramente a perdere più velocemente il peso in eccesso.

La curcuma

Tra le spezie più amate degli ultimi anni, la curcuma (oltre ad essere l’ingrediente principale del famoso Golden Milk) è anche una spezia che aiuta a dimagrire. Grazie all’effetto protettivo che ha sul fegato, spinge quest’ultimo a metabolizzare i grassi evitando che questi si accumulino. Perfetta in risotti, sformati, zuppe, insalate e persino in alcune preparazioni dolci, la curcuma va sempre usata con del pepe nero (altra spezia utile per dimagrire) o con un grasso come l’olio extra vergine d’oliva. Così facendo, infatti, se ne potenzia la biodisponibilità, rendendola molto più potente.

Il pepe nero

Famoso per accelerare il metabolismo e per stimolare l’intero organismo a lavorare meglio, il pepe è da sempre amico di chi è a dieta. Basta infatti inserirlo in un piatto per donargli maggior carattere e renderlo molto più gustoso. Tra le altre cose aiuta anche a bruciare i grassi, facilitando i processi digestivi.

Lo zenzero

Altro rizoma usato come spezia in cucina, lo zenzero ha grandi proprietà benefiche. Tra queste spiccano quelle digestive e brucia grassi. Assumerlo, oltre che a donare maggior gusto e freschezza ai vari piatti, significa aiutare l’organismo a lavorare meglio e a bruciare i lipidi in eccesso con più rapidità. Cosa che ha ovviamente un buon effetto dimagrante.

Lo zafferano è tra le spezie adatte a chi è a dieta

Un’altra spezia spesso sottovalutata è lo zafferano. Oltre ad essere buono, infatti, anche questo ingrediente ha proprietà digestive e agisce, tra le altre cose, sul metabolismo dei grassi. Assumerlo, anche in piccole quantità, aiuterà quindi a perdere peso e a farlo con gusto. Cosa da non sottovalutare mai quando si è a dieta.

Il peperoncino

Noto da secoli per le sue proprietà stimolanti, il peperoncino aiuta ad accelerare il metabolismo, dona energia e rende i cibi più appetitosi. Inserito all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata consente quindi di dimagrire più velocemente e con minor fatica.

Il cardamomo

Anche il cardamomo, seppur meno noto, è tra le spezie amiche della dieta. È infatti in grado di stimolare l’organismo in tutti i suoi processi metabolici. Cosa che aiuta a dimagrire facilmente. Ottimo nei panificati, si rivela un ingrediente prezioso per la preparazione di diversi dolci a cui dona maggio freschezza e sapore.

Il curry è mix di spezie perfetto per la dieta

Spezia amatissima per il gran sapore che sa donare ad ogni piatto, il curry è a sua volta un mix di spezie benefiche tra cui troviamo anche la curcuma. In grado di donare un buon senso di sazietà ha proprietà dimagranti e antinfiammatorie e giova all’organismo intero, consentendogli di lavorare al meglio anche per quanto riguarda il dimagrimento.

Inserire queste spezie nella tua alimentazione ti aiuterà ad ottenere un dimagrimento più rapido e senza troppe rinunce. I tuoi piatti sia dolci che salati, infatti, saranno così buoni da farti quasi dimenticare di essere a dieta. E tutto grazie al sapore che doneranno ad ogni singola preparazione.