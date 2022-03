Era Annuccia di Un medico in famiglia: oggi è cresciuta ed è diventata così!

By

Vi ricordate Annuccia di Un medico in famiglia. La giovane attrice interpretava la nipote televisiva di Lino Banfi. Ecco com’è diventata oggi Eleonora Cadeddu e cosa fa nella vita!

Il tempo passa inesorabilmente per tutti e anche per Eleonora Cadeddu, seppur nella memoria di tutti noi è la piccola Annina di Un medico in famiglia.

Tutti la ricordiamo come una splendida bambina bionda, sorridente e divertente che ha iniziato all’età di 3 anni a personificare quel personaggio. Eppure oggi Eleonora è una donna.

Eleonora Cadeddu, diventata celebre grazie alla fiction di Rai1 per essere stata per 13 anni la nipote di Nonno Libero (Lino Banfi) ha passato una vita intera all’interno del set di Un medico in famiglia, una delle fiction più longeve e fortunate Rai.

Ma cosa fa oggi la giovane attrice? Scopriamolo insieme

Eleonora Cadeddu, com’è cambiata e cosa fa oggi la piccola Annuccia

Eleonora Cadeddu, ricorda con affetto l’esperienza vissuta a fianco di Lino Banfi e tutti gli altri membri del cast nella produzione televisiva che le ha dato il successo. Oggi continua a recitare e allo stesso tempo ha intrapreso gli studi universitari.

La piccola Annuccia ha da poco compiuto 27 anni, classe 1995. Oggi pur non recitando con la stessa frequenza di un tempo, Cadeddu non ha mollato mai la recitazione.

Infatti nel 2020 ha recitato in un episodio di Don Matteo ed oggi insegna teatro ai bambini nelle scuole e studia Lingue alla Sapienza di Roma.

Sui social è molto attiva, vanta ben 107 mila follower con cui ama condividere ogni momento della sua vita, tra cui, recentemente il festeggiamento del suo 27esimo compleanno, avvenuto il 20 marzo.

Eleonora ricorda spesso nelle interviste la sua esperienza a fianco di attori del calibro di Lino Banfi che l’ha voluta alla festa per i suoi 80 anni: «Lo chiamavo nonno anche fuori dal set. Avevamo un rapporto fantastico, come se fossi una sua vera nipote».

Sul set di “Un medico in famiglia” c’era anche il fratello maggiore Michael, che nella serie TV interpretava Ciccio Martini. Mentre Eleonora continua a lavorare nel mondo del teatro e dello spettacolo, seppur sporadicamente, Michael ha cambiato totalmente vita. Oggi il giovane ha abbandonato la Tv per dedicarsi all’equitazione, vive in Germania ed ha avuto un figlio.