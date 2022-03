By

Manila Nazzaro si è recentemente aperta a Verissimo riguardo a un dramma del suo passato che l’ha provata molto ma che l’ha anche resa più forte. Ecco quale.

In seguito all’esperienza al GF Vip, Manila Nazzaro è tornata a far parlare di sé dopo essere stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante la puntata, che si è rivelata come al solito colma di emozioni, la bella showgirl ha raccontato un dramma del suo passato da cui però è riuscita a liberarsi e che l’ha resa ancor più forte di prima. Ecco il dramma di Manila Nazzaro.

Abbiamo imparato ad apprezzare Manila durante il suo soggiorno nella Casa del GF Vip, in cui ha stretto amicizia con molti dei concorrenti. Dopotutto, per lei non è mai stato un problema instaurare nuove amicizie, essendo di indole molto dolce e gentile. Dietro la facciata tenera e dolce, però, si nasconde una vera tigre dalla forza fenomenale e a dimostrarlo è stata lei stessa.

Il dramma di Manila Nazzaro

La Nazzaro, infatti, ha dovuto affrontare un periodo a dir poco difficile nella sua vita. Ha infatti dovuto affrontare un divorzio che l’ha provata molto a livello psicologico (anche se lei ha affrontato la situazione a testa alta e con grande determinazione).

Dopo solo pochi anni dal matrimonio, infatti, la sua relazione con Francesco Cozza (padre dei suoi due figli) è giunta al capolinea a causa di vari dissapori e incomprensioni che i due non sono riusciti a superare come coppia. A lasciarla senza parole è stato il tradimento da parte di Francesco, che Manila non si sarebbe mai aspettata e che l’ha fatta soffrire tantissimo. “Uno dei momenti più tremendi”, l’ha definito la Nazzaro.

Il suo sogno, infatti, era quello di avere una famiglia unita di fronte a qualsiasi avversità, così com’era la sua famiglia di origine. A destabilizzarla è stato “l’aver scoperto che nella mia vita non ero destinata ad avere un matrimonio classico, come quello dei miei genitori. Avevo paura di deludere loro, di deludere i miei figli” ha raccontato Manila a una commossa Toffanin.

Il dramma della malattia

Oltre al divorzio e alla delusione, Manila (bellissima anche senza trucco) ha inoltre dovuto fare i conti con una malattia terribile. Ha infatti scoperto di avere un tumore all’utero, notizia che l’ha sconvolta, soprattutto perché solo pochi anni fa le era stato diagnosticato il morbo di Basedow, che l’aveva lasciata praticamente senza voce e che al tempo aveva richiesto un intervento di tiroidectomia totale. “Pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro. Ero ingrassata 20 chili, non mi riconoscevo”, ha ammesso Manila.

Un periodo, insomma, davvero molto triste che però Manila è riuscita a superare grazie alla vicinanza dei suoi amatissimi figli e del compagno, Lorenzo Amoruso. I due condividono una storia da diversi anni. “A 40 anni sono rinata, ho scoperto come ci si può innamorare di nuovo, credere ancora in una famiglia, tornare ad essere mamma, anche se poi quest’ultimo desiderio è svanito” ha dichiarato la Nazzaro. Questo è stato un leggero riferimento all’aborto spontaneo (che può avere varie cause) che ha avuto solo poche settimane dopo aver scoperto di essere incinta.