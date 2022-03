Anticipazioni Beautiful: la figlia di Brooke torna a casa? Tutto cambia per la Logan

Anticipazioni Beautiful dall’America. Nelle prossime puntate in onda ad aprile succederà di tutto, anche il ritorno della figlia di Brooke…

Beautiful, la soap opera americana che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia torna a sorprenderci con anticipazioni, trame avvicenti e crossover memorabili!

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi di tutto ciò che succederà nei nuovi episodi di Beautiful in onda in America. Secondo quanto rivelato ad Aprile succederà di tutto, un grande ritorno e una tragedia!

Beautiful anticipazioni dall’USA: ritorna Bridget? Arriva l’indiscrezione

Beautiful, conosciuta in madre patria con il nome di The Bold e the Beautiful è una delle serie TV più longeve della storia televisiva. Secondo le anticipazioni dei prossimi episodi in onda su Cbs in aprile succederà di tutto e di più. Scopriamo più nei dettagli!

Beautiful ci accompagna dal lontano 1987 e in oltre 35 anni di produzione televisiva non ha mai smesso di sorprenderci con grandi colpi di scena.

Secondo le recenti dichiarazioni del produttore Casey Kasprzyk presto vedremo dei grandi cambiamenti che rivoluzioneranno per sempre la soap opera. Se quanto dichiarato durante la sua Live sul canale YouTube di Beautiful sarà vero, ad inizio aprile potremmo averne conferma con la messa in onda dei nuovi episodi.

Già le anticipazioni ci confermano che qualcosa di inatteso sta per accadere, sbloccando la narrazione della crisi matrimoniale di Ridge e Brooke Forrester su cui ci siamo fossilizzati. Apparentemente, dagli spoiler sulle trame dei prossimi episodi succederanno tre cose che potrebbero mettere i presupposti per il cambiamento.

Questi tre grandi questioni possono essere sintetizzati in tre macro argomenti che catalizzeranno l’attenzione nei prossimi episodi:

Deacon Sharpe potrebbe avere a che fare con una cosa che gli sconvolgerà per sempre la sua vita. Infatti secondo i presupposti della sua storyline, Deacon avrebbe baciato Brooke in un momento di poco sobrietà di quest’ultima a causa di Sheila Carter . Dopo che Thomas ha scoperto tutta la verità nessuno ci vieta di pensare che farà la stessa cosa Deacon. Ciò potrebbe portare alla conseguente perdita di speranza per una relazione che non avrà mai inizio.

potrebbe avere a che fare con una cosa che gli sconvolgerà per sempre la sua vita. Infatti secondo i presupposti della sua storyline, Deacon avrebbe baciato Brooke in un momento di poco sobrietà di quest’ultima a causa di . Dopo che Thomas ha scoperto tutta la verità nessuno ci vieta di pensare che farà la stessa cosa Deacon. Ciò potrebbe portare alla conseguente perdita di speranza per una relazione che non avrà mai inizio. Una delle famiglie principali della soap si unirà intorno ad un proprio membro per supportarlo . Per quale motivo? Secondo le supposizioni potrebbe essere in arrivo una tragedia: una morte improvvisa, una ferita mortale o un lutto.

. Per quale motivo? Secondo le supposizioni potrebbe essere in arrivo una tragedia: una morte improvvisa, una ferita mortale o un lutto. Un altro personaggio del passato farà ritorno a Los Angeles. Si tratterà di un ritorno in grande stile, sulla scia di Sheila Carter e Deacon Sharpe. Secondo alcuni flashback recenti si presagisce che tale persona sarà Stephanie Forrester, la matriarca interpretata da Susan Flannery.

Ma la vera novità che vedremo in scena nei prossimi episodi americani in onda ad aprile sarà il ritorno della figlia di Brooke: Bridget! Il suo ritorno (ancora soltanto presunto) potrebbe stravolgere totalmente la narrazione della soap. Bridget era sposata con Deacon Sharpe quando mamma Brooke rimase incinta di lui e nacque Hope. Dunque potrebbe essere davvero un presupposto succoso e dai risvolti inaspettati.