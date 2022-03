Hai messo troppo fondotinta? Il trucco salvavita per rimediare in un minuto

Ecco come eliminare il fondotinta di troppo senza dover struccare tutto il viso e dover rifare la base trucco: è semplicissimo!

Il motivo per cui è consigliabile applicare sempre una piccola quantità di fondotinta è che uno strato troppo spesso dà al viso un aspetto finto, costruito e spiacevole da guardare dal vivo, anche se in foto è uno spettacolo!

Bisogna inoltre scendere a patti con una verità scomoda: uno strato piuttosto sottile di fondotinta non riuscirà a coprire tutte le imperfezioni della pelle. Alcune piccole macchie scure, alcuni nei o delle discromie saranno leggermente visibili.

Questo per molte persone potrebbe essere considerato un punto a sfavore di un make up leggero, ma non è così. Un make up che attenua le imperfezioni senza cancellarle del tutto è un make up assolutamente da preferire.

Sarà infatti in grado di dare al viso un aspetto radioso, sano ma naturale. Inoltre, le piccole imperfezioni del viso fanno parte di noi e della nostra unicità. Schiarirle va bene, ma dato che non spariranno mai e di certo non passeremo tutta la vita con uno spesso strato di fondotinta, meglio accettarle che odiarle!

Eliminare il fondotinta di troppo senza rovinare la base trucco: i segreti più efficaci

Partiamo dal capire quando il fondotinta è davvero troppo e quando invece possiamo tenerlo com’è. Il fondotinta è troppo quando si accumula nei pori e nelle piccole rughe della pelle.

Se lo abbiamo applicato con un pennello da fondotinta e sul viso si vedono ancora chiaramente le striature lasciate dalle setole significa che abbiamo applicato troppo prodotto.

Se c’è uno stacco molto visibile tra il viso e il collo significa che abbiamo applicato troppo fondotinta sul viso, troppo poco sul collo ma soprattutto che abbiamo sfumato poco o male nella zona della mandibola.

Infine, se osservando il viso notiamo delle discromie, cioè delle zone più chiare e delle zone più scure, significa che ancora una volta abbiamo applicato poco fondotinta in una zone e troppo in un’altra, senza sfumare bene.

Se ci ritroviamo con uno o diversi di questi problemi è il momento di correre ai ripari. Per farlo è necessario capire come distribuire correttamente il fondotinta necessario al make up e allo stesso tempo come eliminare quello in eccesso.

La Beauty Blender

Le spugnette beauty blender sono delle preziosissime alleate di bellezza per le donne sopra i 35 anni. I motivi sono semplicissimi: dai 35 anni in poi la pelle cambia per sempre, quindi bisogna cambiare anche il nostro modo di scegliere, applicare e gestire il make up.

Le beauty blender permettono di schiacciare i prodotti fluidi o liquidi contro la pelle facendo in modo che venga assorbita la giusta quantità di prodotto. Questo significa che l’eccesso di prodotto rimane sulla spugna, venendo definitivamente rimosso dal viso.

Utilizzando correttamente la spugnetta si potrà quindi ottenere un make up leggero, uniforme e ben sfumato, molto naturale.

Utilizzare i polpastrelli

Non sempre abbiamo una spugnetta sotto mano, quindi è bene conoscere le alternative migliori all’utilizzo della beauty blender.

Una è davvero classica: utilizzare i polpastrelli per picchiettare le zone del viso dove si è accumulato il prodotto in maniera che una piccola parte del fondotinta aderisca ai polpastrelli.

Il segreto per riuscire a stendere bene il prodotto con le dita consiste nel non utilizzare sempre gli stessi polpastrelli per tutto il viso. Cerchiamo, al contrario, di utilizzare solo alcune dita per ogni parte del viso, in maniera tale che il prodotto venga eliminato meglio e in maniera più efficace. Utilizzando sempre le stesse dita finiremmo per applicare di nuovo il prodotto che è rimasto sulle mani!

Utilizzare la carta igienica per eliminare il fondotinta di troppo (e no, non è uno scherzo)

Ci sarà sicuramente capitato di vedere le nostre mamme stringere un fazzoletto di carta tra le labbra dopo aver applicato il rossetto. Si tratta di una delle tecniche più vecchie del mondo per eliminare il prodotto in eccesso.

Questa piccola ma efficacissima astuzia può essere utilizzata anche per eliminare dal viso i prodotti cremosi come correttori o fondotinta.

Basterà semplicemente prendere degli strappi di carta igienica e stenderli sulle zone del viso con troppo fondotinta.

Per evitare di lasciare tracce e striature simili a quelle lasciate dal pennello si dovrà avere cura di applicare la carta tenendola distesa e schiacciandola molto bene con il palmo della mano o con le dita.

In questo modo si assorbirà il prodotto in maniera omogenea senza spostarlo da una parte all’altra del viso e rimuovendo dalle varie zone della pelle la stessa quantità di prodotto. Esattamente come per i polpastrelli è consigliabile utilizzare strappi di carta pulita per le varie parti del viso, in maniera da assorbire bene il prodotto senza rischiare di prelevarne più da un punto e meno da un altro.

Bisogna ricordare comunque che il modo migliore per evitare accumuli di fondotinta nelle pieghette della pelle è scegliere accuratamente il fondotinta da utilizzare e compiere dei passaggi preliminari per preparare la pelle a ricevere il prodotto.