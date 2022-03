Laura Maddaloni: ecco com’era la naufraga dell’Isola dei Famosi

Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, è una naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, ma com’era qualche anno fa? Foto.

Atleta, mamma e moglie. Tutto questo è Laura Maddaloni che ha deciso di partecipare come concorrente all’Isola dei Famosi 2022. Laura, però, è sbarcata in Honduras non come concorrente singolo, ma in coppia con il marito Clemente Russo. Esattamente come il padre delle sue bambine, anche la Maddaloni è una sportiva e arriva da una famiglia in cui lo sport è fondamentale.

I fratelli di Laura, Pino e Marco Maddaloni sono campioni di judo; il padre Giovanni è un allenatore di Judo e lei stessa è una campionessa di judo. Lo sport fa parte anche della vita privata della concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Nel 2008, infatti, ha sposato Clemente Russo, campione di pugilato e con lui ha formato una famiglia con la nascita di tre bambine. Super sportiva, Laura sfoggia un fisico mozzafiato e un look che non lascia indifferenti, ma com’era qualche anno fa?

Laura Maddaloni: la foto del passato della campionessa di judo e della concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Mamma di tre bambine, Laura Maddaloni non ha mai rinunciato allo sport allenando quotidianamente. Sull’Isola dei Famosi 2022 dove, tra i vari concorrenti, c’è anche Carmen Di Pietro che, nel corso degli anni, è cambiata molto. Anche la moglie di Clemente Russo è cambiata? Come sempre, la Maddaloni ha cambiato look nel corso del tempo e, sbirciando tra le foto del suo profilo Instagram, spunta una sua foto del passato.

Nella foto che vedete qui in alto, Laura che ha condiviso lei stessa lo scatto su Instagram, è insieme al marito Clemente Russo, il grande amore della sua vita. La foto risale sicuramente a qualche anno fa anche se la data precisa è top secret. Nella foto, i lineamenti del viso di Laura sono uguali. Zigomi pronunciati e labbra carnose mentre il naso, nelle foto di oggi, appare leggermente ritoccato, ma non ci sono conferme e tutto potrebbe essere dovuto al trucco o ad eventuali filtri.

Il cambiamento più evidente è sicuramente nel look e nel modo di portare i capelli. La lunghezza è sostanzialmente uguale, ma il taglio e il colore sono molto diversi da quelli di oggi. Come tutti, dunque, anche l’immagine di Laura è cambiata nel tempo in base anche alle mode del momento.

In ogni caso, la Maddaloni è sempre una bellissima donna con un carattere forte e deciso con cui sta affrontando senza paura l’avventura sull’Isola dei Famosi 2022 che ha come opinionista Vladimir Luxuria che, a sua volta, è cambiata nel corso del tempo. Anche le donne del mondo dello spettacolo, dunque, cambiano molto nel corso degli anni