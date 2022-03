Vladimir Luxuria è un personaggio molto noto del mondo dello spettacolo. Ma vi ricordate com’era da adolescente? Ecco una foto di Vladimir Luxuria da giovane che vi lascerà senza fiato.

Vladimir Luxuria è un volto noto dello show business, e non solo. Oltre a essere un noto personaggio televisivo e un’opinionista molto richiesta, infatti, Luxuria è anche un’attivista e una scrittrice ed è stata la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo. Ma vi ricordate com’era da giovane? Un cambiamento davvero sorprendente.

Ultimamente, a inizio 2022, abbiamo visto Vladimir nella prima edizione del programma Back to School, condotto da Nicola Savino su Italia 1. A febbraio è stata una delle concorrenti de Il Cantante Mascherato, programma condotto dall’intramontabile Milly Carlucci, al quale ha partecipato indossando la maschera del Pesce Rosso. A marzo 2022 ha vestito i panni di opinionista per la sedicesima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi.

Com’era Vladimir Luxuria da giovane?

Vladimir Luxuria è nata a Foggia nel 1965, con il nome di Wladimiro Guadagno. Proprio a Foggia ha cominciato la sua carriera artistica, organizzando feste in discoteca ed esibendosi in spettacoli dal vivo presso la Taverna del Gufo. Negli anni Ottanta ha conseguito la laurea in lingue e letterature straniere alla Sapienza di Roma.

Vladimir ha scoperto con il tempo di essere una persona transgender. Non si è mai voluta sottoporre, però, a un intervento di vaginoplastica, essendosi più volte dichiarata dubbiosa in merito a un’operazione così invasiva. Ha invece deciso di sottoporsi a un’operazione di elettrocoagulazione per inibire la crescita della barba, a una rinoplastica e una mastoplastica additiva.

Luxuria (che ha recentemente raccontato il dramma che le ha cambiato la vita) è anche una nota attivista e ha sempre combattuto per poter esprimere le sue idee in merito all’uguaglianza di genere e ai diritti LGBT. Tra le altre cose, è stata promotrice della proposta di legge n. 2733 risalente al 2007 intitolata “Norme in materia di diritti e libertà delle persone transgenere”. La proposta richiedeva la possibilità per le persone transgender di cambiare i propri dati anagrafici anche prima dell’operazione per il cambio del sesso. La proposta è stata avvallata nel 2015 dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha stabilito che per poter cambiare il proprio sesso all’anagrafe non sarebbe più stato obbligatorio effettuare un’operazione di cambio del sesso.

La passione e l’impegno di Vladimir per la politica sono cresciuti notevolmente nel corso degli anni Novanta, periodo in cui ha iniziato a collaborare con diversi quotidiani e radio, tra i quali l’Unità e Radio Capital.

I successi professionali

In questi anni ha sempre continuato la sua attività nel mondo dello spettacolo. La sua prima partecipazione a un lungometraggio è avvenuta nel 1991 con il film Cena alle nove, diretto da Paolo Breccia. In quel periodo, inoltre, è stata costretta a prostituirsi per potersi mantenere. Negli anni 2000 ha iniziato anche la sua carriera teatrale, scrivendo anche alcuni spettacoli dei quali è stata protagonista.

I suoi più grandi successi, però, Vladimir li ha ottenuti in TV. Tra gli anni novanta e i 2000 ha partecipato come ospite fissa al Maurizio Costanzo Show e ha anche preso parte al programma di LA7 Markette – Tutto fa brodo in TV. Nel 2014 ha partecipato come opinionista alla tredicesima edizione del Grande Fratello, mentre nel 2017 ha ricoperto lo stesso ruolo nella dodicesima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi (vi ricordate com’era quest’ultima agli esordi?).

Nello stesso anno è anche diventata ospite fissa di programmi di successo come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel 2019 ha preso parte come concorrente (per un breve periodo) al Grande Fratello.