Kate Middleton in Belize porta con se il suo stile chic! Scopriamo i look!

Kate Middleton arriva in Belize insieme al principe William come prima tappa del Royal tour dei Caraibi, e la Duchessa di Cambridge non ha dimenticato di portare con se il suo stile british chic! Ecco i look più belli indossati da Kate Middleton!

Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono in viaggio per il Royal tour intorno ai Caraibi, prima tappa il Belize, seconda la Giamaica per poi arrivare alle Bahamas. Kate e William durante la visita delle prime due località sulla tabella di marcia sono stati accolti da uno spirito contrapposto, di chi li ringraziava per il loro arrivo e di chi invece chiedeva e protestava per il risarcimento di un passato fatto di colonialismo e sfruttamento dei territori. Una cosa è certa: ciò che non è passato assolutamente inosservato è stato lo stile innato di Kate Middleton! Ecco i look della Duchessa di Cambridge in Belize!

Che piaccia o no, Kate Middleton possiede uno stile innato. I suoi look, da quelli più casual a quelli più formali sono sempre stati perfetti alle occasioni e mai banali.

Nonostante il suo portamento regale e delicato la Duchessa di Cambridge non ha mai rinunciato alla propria personalità in fatto di fashion.

Ed è proprio di questo che parleremo oggi in questa guida di stile targata CheDonna: Kate Middleton in viaggio ufficiale in Belize ha indossato degli outfit che meritano una guida di stile!

Siete pronte a scoprire tutti i look di Kate Middleton?

Kate Middleton in Belize, tra tailleur eleganti e outfit da esploratrice!

La prima cosa da tenere a mente in fatto di fashion è rispettare il “dress code” anche quando non ne esiste uno reale. Ogni situazione, ogni luogo va rispettato con l’abbigliamento giusto. Kate Middleton conosce perfettamente questa regola di stile, e infatti durante la sua visita ufficiale per il Royal tour in Belize è stata perfetta!

L’arrivo della Duchessa di Cambridge in Belize non è passato inosservato, uno dei motivi è stato sicuramente il tailleur blu elettrico indossato da Kate. Nello specifico un completo composto da giacca aderente con spalline, gonna aderente midi, tutto in pizzo, abbinato ad un paio di décolleté tono su tono e una pochette a mano.

Una volta terminati i saluti ufficiali Kate Middleton ha mostrato la sua parte più semplice attraverso due look decisamente più casual: quello composto da t-shirt bianca, giacca sahariana, pantalone di cotone e scarponcino da passeggio, e quello composto da un abito “prendisole” a fantasia floreale, abbinato alle scarpe preferite dalla Duchessa, le espadrillas con la zeppa.

Ma il look che ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta è stato decisamente quello indossato al ricevimento organizzato dal Governatore Generale del Belize. Nello specifico Kate Middleton ha indossato un abito lungo rosa metallico del brand The Vampire’s Wife. Il tutto abbinato ad un paio di sandali argento di Jimmy Choo e una pochette di artigianato Maya.

Un look perfetto per l’occasione, che in più dava slancio alla figura della Duchessa. A proposito, sembrare più alte di può fare! Ecco come realizzare l’outfit giusto!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui look indossati da Kate Middleton in Belize.

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di moda, società e molto altro. Perché la moda è ovunque!