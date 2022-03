Temi il cambio di stagione? Ecco gli step per affrontarlo al meglio

Scopri come mettere in atto un cambio di stagione sorprendentemente rilassante. Tutti gli step da seguire per fare ordine e pulizia nell’armadio.

L’arrivo della primavera significa tante cose. Giornate più lunghe, gite all’aperto, abiti più leggeri e, ovviamente, il tanto temuto cambio di stagione. Per quanto l’idea di mettere via i vestiti invernali per fare il cambio con quelli più leggeri e colorati, il solo pensiero di mettersi a gestire armadi pieni, cassetti in disordine e scatole da vuotare e riempire, è in grado di far passare subito la voglia.

Per fortuna ci sono alcune strategie che possono aiutarti in tal senso e che, una volta acquisite, renderanno il tuo cambio di stagione persino stimolante. Ecco, quindi, gli step da compiere per non farti cogliere impreparata ed affrontare al meglio il momento.

Cambio di stagione: la mini guida per affrontarlo nel modo giusto

La prima cosa da fare quando ci si accinge al cambio di stagione è quella di fermarsi un attimo ad organizzare il tutto. Partire con le idee ben chiare aiuta infatti a muoversi in modo più efficiente ed evita di andare nel panico davanti ad una mole imbarazzante di abiti che non si sa più dove nascondere.

È quindi giunto il momento di prendere carta e penna e di annotarti ogni informazione utile per dare al via al tuo miglior cambio stagione di sempre.

Preparare tutto il materiale

Ancor prima di sbirciare tra scatole ricche di abiti da indossare e di aprire l’armadio è bene preparare tutto ciò che servirà per un cambio di stagione efficiente. Tra gli immancabili ci sono sicuramente panni per spolverare, scatole da riempire e sacchetti di colori diversi. In questo modo gestire il tutto risulterà incredibilmente più semplice e aiuterà a destreggiarsi al meglio anche una volta terminata la parte più difficile.

Dividere le cose per categoria

Un altro step fondamentale è quello di dividere la camera in cui ci si trova in zone diverse. In una si sistemeranno gli abiti primaverili ed estivi da sistemare, in un altra si metteranno quelli invernali da mettere via. Le zone dovranno essere ben distinte tra loro, il rischio, altrimenti è quello di andare in confusione. Detto ciò, vicino alle cose da mettere via si sistemeranno le scatole vuote e le buste.

Nelle scatole andranno infatti gli abiti da conservare mentre nelle buste quelli che non si usano più. Questi, a loro volta, andranno divisi per colore. Uno si destinerà alle cose che si intende donare e l’altro alle cose su cui si è ancora incerte. In questo modo, una volta finito, potrai tenere con te solo le buste delle cose da rivalutare. Ancor meglio se farai in modo di far stare tutto dentro ad una sola.

Fare ordine e pulizia offre un miglior cambio di stagione

Il cambio di stagione nasce come un lavoro di fatica ma che una volta finito dona grandi soddisfazioni. Per ottenere il massimo in tal senso è bene dare anche una pulita. Svuotati armadio e cassetti si dovranno quindi spolverare. Se usi profumatori, questo è il momento giusto per cambiarli, optando magari per fragranze più fresche e adatte alla stagione. Ciò donerà un piacevole senso di pulito al tutto.

Riporre ogni cosa nel giusto ordine

Fare ordine nell’armadio non è sempre facile ma una volta stabilito come suddividere le proprie cose, la vita sarà molto più semplice e si passeranno molte meno ore a fissare il nulla in cerca della giusta ispirazione. Questo momento è quindi molto importante per la stagione che stai per abbracciare. Se servono divisori o scatole, non lesinare e sistema tutto in modo da avere ogni indumento sempre sotto gli occhi. In questo modo otterrai maggior ordine.

Occuparsi anche di scarpe e accessori

Per completare il tutto è importante non dimenticarsi di scarpe e accessori e, sopratutto, non rimandare il tutto ad un altro momento. Ciò porterebbe infatti ad un certo disordine che è sempre meglio evitare. Una volta sistemati anche questi (anche qui si potranno usare scatole e buste) il cambio di stagione si potrà dire davvero concluso.

Una volta imparati gli step necessari per un cambio di stagione semplice, effettuarlo ti risulterà molto più piacevole e ti aiuterà a far passare l’ansia che ogni anno ti assale. Il benessere che ne conseguirà (e che ti seguirà anche nei giorni a venire) sarà infatti impagabile e ti porterà ad affrontare il prossimo con maggior entusiasmo.