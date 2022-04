Il look straordinario di Ilary Blasi per la decima puntata dell’Isola dei Famosi

La decima puntata dell’Isola dei Famosi è stata come sempre ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. A brillare con il suo outfit super cool è stata la conduttrice Ilary Blasi. Ecco il look di Ilary Blasi per la decima puntata dell’Isola dei Famosi.

Anche la decima puntata de L’Isola dei Famosi è giunta al termine e ha visto l’eliminazione di Gustavo Rodriguez. Da questo momento in poi, inoltre, non si gareggerà più a coppie ma ogni concorrente cercherà di vincere in solitaria in un “uno contro uno” senza esclusione di colpi. Rimane solo da scoprire chi si aggiudicherà la vittoria di questa edizione del famoso programma. Ma avete visto il look scelto da Ilary Blasi per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? Una vera meraviglia.

Anche in questa puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha saputo mettere in mostra il suo incredibile fisico longilineo scegliendo un outfit davvero mozzafiato e scintillante che l’ha fatta apparire come una vera diva di Hollywood. Si può proprio dire che l’ex concorrente di Miss Italia, che già allora brillava per la sua bellezza davvero fuori dal comune, abbia di nuovo fatto centro. D’altronde, con un fisico come il suo non è così difficile trovare outfit valorizzanti! Ecco il look scelto dalla Blasi per l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

Il look di Ilary Blasi per la decima puntata dell’Isola dei Famosi

Per la decima, attesissima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi (che vanta diversi segreti di bellezza) ha scelto un look da vera diva anni 30, in grado di unire la sobrietà al glamour più sfacciato.

La showgirl ha indossato un dolcevita nero in tessuto lucido molto bon-ton e morigerato, abbinato a un paio di luccicanti pantaloni argentati con brillantini. Perfetti per bilanciare la sobrietà del dolcevita! Nicola Savino, proprio a proposito dei pantaloni, non ha saputo trattenersi e ha scherzato: “Ho visto che hai preso i pantaloni ai Cugini di Campagna e questo ti fa onore”, una battuta spiritosa che ha divertito Ilary, da sempre molto auto ironica.

A rendere il look ancora più da femme fatale sono stati i bracciali (sempre immancabili) anche questi argentati a riprendere il colore dei pantaloni, e lo smalto rosso sulle unghie, in pieno stile Marlene Dietrich. I capelli biondi sciolti hanno aggiunto ancora più classe all’ensemble finale. Che dire, probabilmente uno dei migliori look indossati dalla nota conduttrice e moglie di Francesco Totti (e il loro matrimonio non potrebbe andare meglio, nonostante le malelingue!)