Vuoi far presto al mattino? Ecco i trucchi che ti cambieranno la vita

Riuscire a far presto al mattino è il sogno di tutti ma è sempre di difficile realizzazione. Ecco i trucchi che cambieranno le cose e che ti consentiranno di essere pronta ancor prima del tempo.

Nella gestione quotidiana del nostro tempo, uno degli aspetti più importanti è quello rivestito dalle prime ore del mattino. Dal risveglio a quando si esce di casa, le cose da fare sono infatti diverse e tutte importanti. Così, tra una cosa e l’altra e, complici anche i contrattempi, si finisce sempre con il correre da un punto all’altro stressandosi per niente, facendo tardi e mettendo la casa in soqquadro. Un problema che si dovrà poi affrontare al rientro e che, inutile dirlo, tende a portar vita più tempo di quanto si pensi.

Se anche tu ti rivedi perfettamente in questa descrizione, niente paura. Oltre a non essere sola, sei sulla buona strada. Oggi, infatti, ti sveleremo alcuni trucchi da mettere in atto per iniziare a far presto al mattino. Cosa che ti aiuterà ad avere un inizio giornata più rilassato e che ti consentirà persino di risparmiare tempo prezioso da usare poi per altri scopi.

Come far presto al mattino: i trucchi indispensabili per riuscirci

Se anche per te ogni mattina è come una lotta per far presto e conciliare le troppe cose da fare, è giunto il momento di cambiare le cose e di trovare i trucchi che più ti si addicono per guadagnare tempo prezioso.

Una sfida che potrai vincere mettendo a punto piccole e semplici strategie che oggi vedremo insieme. Strategie che ti cambieranno in meglio la vita e che ti aiuteranno a guadagnare tempo prezioso da poter spendere in altro modo.

Preparare i vestiti la sera prima

Sembrerà sciocco, ma organizzarsi la sera prima e decidere cosa indossare aiuta a risparmiare tanto tempo. Il consiglio per non sbagliare è quello di dare sempre uno sguardo al meteo e di gestirsi di conseguenza. Così facendo, al mattino, ti basterà indossare quanto messo da parte e senza doverti preoccupare d’altro. Una mossa che può farti guadagnare molto più tempo di quanto pensi.

Allestire la colazione in anticipo

Una buona colazione è sempre la chiave di partenza per una giornata proficua. Quando si è di corsa, però, è sempre la prima cosa che salta. Preparare tutto ciò che serve a partire dalla sera prima è quindi di grande aiuto così come lo è a aver già in mente cosa mangiare. Preparare dolci e snack da poter gustare sia se si ha tempo che nelle occasioni in cui ci si alza più tardi per qualsiasi motivo, rappresenterà il tuo personale salvavita.

Svegliarsi cinque minuti prima

Alzarti un po’ prima, anche di 10 minuti, può fare la differenza e concederti un momento tutto per te da vivere con rilassatezza. Fare un bel respiro, stiracchiarti e godere di qualche istante tranquillo prima di dar via al tran tran quotidiano, gioverà al tuo umore e ti renderà maggiormente responsiva. Cosa che al mattino è sicuramente importante.

Seguire una routine

Avere una routine fissa è un buon modo per vincere il sonno che al mattino può rallentare nei movimenti. Con la routine avrai infatti modo di agire ancor prima di capire cosa stai facendo. Un buon esempio è quello di alzarti, avviare la macchina per il caffè, darti una rinfrescata, vestirti e truccarti, fare colazione e prendere ciò che ti serve per iniziare la tua giornata. È giusto che tu scelga la serie di azioni che preferisci e che ti vengono più semplici da attuare. Ciò che conta è imparare a dargli un’ordine da rispettare. In questo modo non le dimenticherai facilmente e agirai con una rapidità che di primo mattino ti sembrerà incredibile.

Tenere le chiavi a portata di mano

Quante volte hai perso tempo nel cercare le chiavi? Ebbene, questo passaggio andrebbe assolutamente evitato. E, l’unico modo per farlo è quello di prepararle la sera prima. In questo modo, quando avrai finito tutto dovrai solo prenderle ed uscire di casa. Una mossa che può farti guadagnare anche una decina di minuti che, come ben sappiamo, al mattino, sono come oro.

Seguendo questi semplici trucchi, far presto al mattino sarà semplicissimo e ti consentirà di guadagnare molto più tempo. Ovviamente, il consiglio è di alzarti ed evitare di soffermarti sullo smartphone prima di essere fuori di casa. L’unica concezione può essere quella di dargli uno sguardo giusto mentre fai colazione.

Soffermarsi sui messaggi o sulle notizie del giorno porta infatti a perdere molto più tempo di quanto si pensi. E la cosa rischierebbe di mandare a monte tutti i trucchi sopra citati. Sarà solo seguendo ogni passo con precisione che potrai infatti godere di un inizio giornata molto più semplice e funzionale. Cosa che ti garantirà delle ore più rilassate ed un rientro a casa piacevole e, sopratutto, in un ambiente ordinato e non frutto del caos fatto al mattino. Traguardi che da soli faranno già la differenza.