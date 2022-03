Ilary Blasi, svelati i suoi segreti di bellezza (e sono tutti da copiare!)

Ilary Blasi si appresta a condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nel frattempo ci ha svelato la sua routine di bellezza.

Questa sera andrà in onda la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e ancora una volta troviamo Ilary Blasi alla conduzione. Quest’anno ci sono però delle grandi novità sul format del reality.

Infatti, i concorrenti sono divisi in due categorie: i single da una parte e le coppie dall’altra. Nel primo gruppo troviamo: Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi, Marco Melandri, Ilona Staller, Roberta Morise, Jovana Djordjevic, Estefania Bernal, Blind e Roger Balduino.

Mentre, faranno parte del secondo gruppo: Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni, Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, due dei Cugini di Campagna, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro e infine Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo.

Insomma, ne vedremo proprio delle belle. Chissà già cosa ci riserverà la prima puntata, che andrà in onda stasera 21 marzo alle ore 21:20 su Canale 5.

Ilary Blasi, la sua bellezza non ha eguali

La conduttrice e showgirl romana non ha mai tenuto nascosto la sua passione per la moda e per i prodotti di bellezza. Però, non è oro tutto ciò che luccica. Infatti, anche lei, come la maggior parte delle celebrity, segue una rigida routine di bellezza. Ti sveliamo dunque tutti i segreti di beauty che Ilary sta ormai seguendo da anni.

Come hai potuto notare, la moglie di Totti riesce sempre a sfoggiare un fisico superlativo. Questo grazie ad una dieta che sta seguendo, la dieta Sorrentino, chiamata così dal nome del medico che l’ha creata. In cosa consiste? Bè, sicuramente si tratta di una dieta che anche tu potrai tranquillamente seguire perché si basa sul concetto che la pasta non fa ingrassare.

Eh già, secondo Sorrentino, la cosa fondamentale riguarda il corretto bilanciamento. Perciò è necessario trovare il giusto equilibrio con il resto degli alimenti. Quindi, si tratta di una dieta simile a quella Mediterranea, la quale predilige l’assuzione di carboidrati piuttosto che di proteine.

Per quanto riguarda la Blasi, il suo menu mattutino consiste in un caffè senza zucchero, un bicchiere di latte di soia e uno yogurt magro. A pranzo invece la presentatrice fa incetta di verdure e di un panino integrale, mentre per il pasto serale sceglie spesso una pasta condita con pomodoro fresco e pesce e un bel contorno di verdure.

Ovviamente per ottenere un fisico scultoreo come quello di Ilary, una dieta salutare non basta. E’ necessario combinarla all’esercizio fisico. La Blasi, aiutata dal suo personal trainer, non solo si diletta a fare yoga, ma va anche in palestra tre volte a settimana.

Ma ora veniamo alla sua routine di bellezza. Spesso e volentieri, quando la vediamo sul piccolo schermo, la presentatrice sfoggia un make up abbastanza neutro, che mette in risalto soprattutto gli occhi.

Per quanto riguarda il resto del trucco, aiutata dalla sua make up artist Laura Barenghi, si affida solitamente ad un fondotinta coprente de opacizzante, con un aggiunta di blush spesso rosato, una tonalità perfetta per la sua tipologia di incarnato.

Mentre per gli occhi, la scelta ricade sullo smokey eye, che mette ancora più in risalto il colore dei suoi meravigliosi occhi, oltre al fatto che questo genere di make up ingrandisce la forma dell’occhio. Per le labbra invece, Ilary si affida ad un look nude, per non distogliere l’attenzione dai suoi occhi.