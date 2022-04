Questa dolce bambina oggi è una delle influencer più note e amate in Italia, da poco diventata mamma. La riconoscete?

La dolce bambina che vedete in foto oggi è diventata una influencer di successo, amatissima in tutta Italia e da poco diventata mamma di un bellissimo bambino, avuto insieme al marito Riccardo Serpella. Pur essendo ancora molto giovane, l’avrete forse vista sfilare in passerella. Infatti la splendida influencer ha esordito nel mondo dello spettacolo proprio come modella. Ecco di chi si tratta!

È una delle influencer più note al grande pubblico e seguitissima su Instagram dove conta oltre un milione di followers. Purtroppo è spesso attaccata dagli haters a causa (molto probabilmente) della sua bellezza raggiante e del suo carattere solare in grado di destare l’invidia di molti. Nella foto mostrata è soltanto una bambina (con occhi davvero incredibili!) ma forse qualcuno di voi l’ha già riconosciuta. Ecco di chi stiamo parlando e qual è la sua storia.

Riconoscete questa bambina? Oggi è una delle influencer più amate

Stiamo parlando della splendida e conosciutissima Paola Turani, una delle influencer più seguite su Instagram ed ex modella di successo.

Paola ha iniziato a sfilare all’età di 16 anni e ora, come influencer, è richiestissima da molti marchi importanti che la vogliono a tutti i costi come testimonial nelle loro campagne pubblicitarie. E non possiamo dar loro torto. La bellezza di Paola, d’altronde, è davvero fuori dal comune e il suo viso è così perfetto da sembrare dipinto. Il suo approdo su Instagram è avvenuto circa nove anni fa, quando ancora la nota piattaforma social non era così gettonata. Pian piano, la sua community è cresciuta fino a raggiungere i numeri incredibili che l’ex modella vanta ora.

Proprio sul suo account Instagram, Paola è solita pubblicare attimi di vita quotidiana mentre è a lavoro o mentre gioca con il suo piccolo Enea, nato qualche mese fa dalla relazione con Riccardo Serpella, suo grande amore. Al suo bambino, Paola ha anche dedicato una bellissimo messaggio. L’influencer è inoltre molto affezionata ai suoi due bellissimi (e ingombranti) cani, che non perde occasione di fotografare. Una vita vissuta davvero al massimo e ricca di soddisfazioni, guadagnata però nel corso di diversi anni. A dare il via al tutto, il suo addio al mondo della moda.

Riguardo al suo passato da modella, la Turani non ha bei ricordi. In precedenza aveva affermato su Instagram “ero completamente intrappolata in un circolo vizioso, dentro le regole della moda che ci voleva tutte come dei manichini. Ricordo ancora la pressione psicologica per entrare in quella taglia che sembrava sempre più piccola, più stretta”. L’ex modella ha poi aggiunto: “Dovevi essere magra e non era mai abbastanza. Ogni mese prendevano le misure del mio corpo, ho sempre avuto una costituzione piuttosto esile, ma non potevo ingrassare, non mi allenavo e avevo il terrore di mangiare anche un piatto di pasta. Più eri magra e più piacevi. Se ingrassavi facevi fatica a lavorare e poi chi le pagava le bollette? Gli affitti? Le tasse?”

Ricordi davvero angoscianti quelli di Paola, che però è stata abbastanza forte da sottrarsi a quella situazione prima di impazzire. “Ricordo le giornate in giro per Parigi a fare casting, a volte mi facevo bastare un succo di frutta. Avevo capito da sola che così non poteva continuare, che era meglio “scappare” prima che diventasse più che un piccolo problema”. Una grande forza di volontà quella di Paola che, si può dire, è stata decisamente premiata.