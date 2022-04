Labbra carnose senza chirurgia? Sì, con il lip lift (il nuovo trend dei social)

Direttamente dagli States è arrivato il lip lift, l’alternativa validissima alla chirurgia che renderà le nostre labbra carnose in poche semplici mosse.

Hai mai sentito parlare del lip lift? Si tratta in sostanza dell’alternativa alla chirurgia estetica per ingrandire le tue labbra.

Questo nuovo trend arriva direttamente dalla famiglia Kardashian, ma in pochissimo tempo, balzando su TikTok è arrivato tra tutte noi comuni mortali.

Ad ideare questa tecnica è stato proprio il make up artist di Kim Kardashian, Mario Dedivanovic ed a mostrarla a tutte noi non Kardashian sono state alcune star dei social, prima tra tutte Amelia Oliva.

A cosa serve? A contrastare il normale assottigliamento delle labbra dovuto al passare del tempo. In sostanza, fa apparire le nostre labbra più carnose senza però dover ricorrere a medici e punturine, come abbiamo già anticipato.

Da non confondere con la tecnica usata dai chirurghi, il lip lift necessita di pochissimi “attrezzi del mestiere”: ti basteranno una matita labbra ed un rossetto ed il gioco sarà fatto.

Vuoi sapere come si applica nello specifico? Te lo diciamo noi.

Il lip lift per un effetto labbra carnose immediato

Hai presente la buona vecchia tecnica di make up che parte con un una matita labbra e termina con una bocca decisamente più grande del normale?

Bene, sappi che il lip lift non differisce tantissimo dal metodo tradizionale più usato dalle donne, ma con qualche astuzia in più, che renderà il risultato finale ancora più ad effetto wow.

Il fine è lo stesso: far apparire le labbra più carnose in poche mosse. Anche il mezzo è lo stesso: usare la matita per ridurre lo spazio tra il labbro superiore ed il naso.

A questo proposito, se vuoi far apparire le tue labbra più carnose, sappi che esiste anche un olio insospettabile che fa questo effetto.

Ciò che cambia è il metodo con cui questo viene fatto. La tecnica ideata da Mario Dedivanovic e divenuta virale su TikTok, infatti, ti conferirà un effetto “broncio sexy” che ormai tutte le donne vogliono avere dopo aver visto il risultato.

Ma come si attua? Dobbiamo concentrarci soprattutto sull’arco di Cupido. In pratica quello che il make up artist di Kim ha notato è che spesso tracciando una linea con la matita al di sopra delle labbra e seguendo la loro naturale linea, si rischia di farle apparire cadenti e di alterare la loro forma in modo antiestetico.

Come fare quindi per ovviare a questo problema? Modificando leggermente il naturale corso della nostra bocca.

In sostanza cioè, dovremo tracciare una linea leggermente più all’interno delle nostre labbra e fare la stessa cosa sia su quello superiore che su quello inferiore.

Il tocco finale poi è il rossetto, che dovrà essere rigorosamente di una tonalità più chiara rispetto a quella della matita ed il gioco sarà fatto.