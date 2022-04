Menù della domenica: antipasto, primo e contorno, con le zucchine è facile

Un menu della domenica con un unico comune denominatore, perché le zucchine sono le nostre migliori amiche. Poca spesa, tanta resa e un risultato vincente

Un pranzo completo con una spesa minima, anzi con un ingrediente solo. Quando arriva la primavera, scatta la stagione delle zucchine. Utili per preparare tantissime ricette, ma soprattutto salutari.

E basta poco per preparare un pranzo della domenica completo, nutriente, anche molto vario.

Zucchine protagoniste del menu della domenica

Parmigiana golosa di zucchine grigliate

Una parmigiana, sì, ma più leggera di quella classica. Intanto perché questa è bianca, perché l’ingrediente principale è grigliato e non fritto, perché non c’è la mozzarella ma la provola, non c’è il prosciutto cotto ma la mortadella. Insomma, un piatto che ribalta le concezioni tradizionali e sorprende tutto, anche in monoporzione.

Le zucchine devono essere tagliate a fettine, tutte delle stesse dimensioni o quasi, e poi grigliate in padella o sulla piastra. A quel punto il più è fatto, perché possiamo già passare all’assemblaggio della ricetta nella teglia: zucchine in fondo, ricopriamole con provola o altro formaggio, mortadella o altro affettato e andiamo avanti. Infine in forno, cottura in meno di mezz’ora e la nostra parmigiana speciale è pronta.

Risotto con zucchine e zafferano

Seconda ricetta con le zucchine, un primo piatto. Questo fa bene alle nostre tasche e alla nostra salute perché il risotto con zucchine e zafferano è delicato e buonissimo.

Si prepara come un normale risotto, tostandolo in olio extravergine d’oliva bollente insieme alla cipolla. Poi ci servirà del brodo vegetale, per portare a cottura il riso mentre le zucchine dovranno essere tagliate a dadini. Alla fine aggiungiamo anche lo zafferano sciolto in poco brodo e completiamo con il prezzemolo fresco. Una ricetta semplice e di sicuro effetto, piacerà a tutti.

Zucchine alla scapece della nonna

Abbiamo un antipasto, c’è il primo e manca solo il contorno. Un classico della cucina napoletana, le zucchine alla scapece della nonna non le batte nessuno. Tutto quello che possiamo scegliere da soli è il taglio dell’ortaggio principale, ma per il resto dobbiamo seguire la ricetta, perché è davvero a prova di errore.

Mescoliamo l’aceto con l’olio extravergine e alcune foglie di menta fresca oltre agli spicchi di aglio sbucciati e affettato. Questa è la base da cuoi partire. Poi friggiamo le zucchine fino a quando diventano dorate e immergiamole nella terrina con il condimento. Più restano dentro, maggiore sarà il sapore che prendono, meglio non avere fretta.

buon appetito