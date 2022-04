E’ stata la protagonista della prima edizione dell’Isola dei Famosi: eccola oggi

Una delle protagoniste indiscusse della prima edizione dell’Isola dei Famosi. Negli anni ha partecipato ad altri reality. Ecco com’è oggi!

Stiamo parlando di una ballerina, conduttrice e showgirl di successo che negli anni ha conservato il suo modo di fare e il suo naturale splendore: Carmen Russo!

Con il passare degli anni, Carmen Russo ha conservato il suo modo di fare intraprendendo una carriera di successo nel mondo televisivo. Sposata dal 1987 con Enzo Paolo Turci, ballerino anche lui, vivono un amore duraturo e di esempio per lo show business.

Nel 2013, all’età di 54 anni Carmen mette al mondo la loro unica figlia Maria grazie alla fecondazione assistita.

Nata il 3 ottobre del 1959, fin da bambina capisce che il suo futuro è la danza. Infatti diventa ben presto una ballerina professionista. Ma la sua carriera inizia con i concorsi di bellezza. Infatti all’età di 14 anni, arriva al primo posto nel concorso indetto dalla Liguria, come Miss Liguria.

Successivamente negli anni Settanta inizia a fare le prime esperienze come ballerina in alcuni noti locali notturni e posa in riviste sexy come “Playboy”.

Solo alla fine approda in televisione, d’dapprima in alcuni spot pubblicitari che l’hanno resa celebre e successivamente come attrice impegnata in fiction e cinema.

Carmen Russo: dall’Isola dei Famosi a una carriera a tutto tondo

Insomma, una carriera a tutto tondo quella di Carmen Russo. Eppure, non molti ricordano che la donna ha partecipato alla primissima edizione dell’Isola dei Famosi nel 2003 per poi ritornarci altre due volte (una delle quali in Spagna).

La sua prima esperienza come naufraga è durata molto. Carmen è stata infatti eliminata alla settima puntata, ad un passo dalla vittoria. La sua seconda esperienza, nel 2006, l’ha vista vincente in un edizione spagnola. Mentre la sua terza e ultima esperienza come naufraga (risalente al 2012) che la vedeva protagonista insieme al marito Enzo Paolo, la vede arrivare a metà percorso.

Oggi, Carmen è molto attiva sui social contando ben 310 mila follower. Luogo in cui ama condividere scatti di quotidianità e celebrare l’amore per la sua famiglia. Sono tanti gli scatti della sua famiglia e soprattutto della figlia Maria, per cui mostra un amore oltre ogni confine. Inoltre, dal suo profilo Instagram, Carmen mostra i vari outfit durante le sue ospitate televisive. Ad esempio, ha pubblicato molti scatti dei suoi outfit nell’ultima esperienza televisiva che l’ha vista come concorrente al Grande Fratello Vip nel 2021.

L’esperienza al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, l’ha segnata particolarmente. Arrivata ad un passo dalla finale (è stata la penultima eliminata) ha vissuto la sua esperienza a 360° senza essere mai fuori posto o fuori luogo, sempre gentile e mai polemica. La cosa più difficile di stare dentro la casa più spiata d’Italia? Il distacco prolungato dalla sua famiglia.