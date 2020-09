Tutto su Carmen Russo la showgirl divenuta famosa per la sua bellezza e che ancora oggi è molto amata dal pubblico.

Carmen Russo è una nota showgirl, attrice ed insegnante di danza. Molto brava a catturare la scena, è divenuta famosa per le sue forme e per la passione che ha sempre avuto per danza che è sempre stata parte della sua vita. Mamma da pochi anni, Carmen Russo è una sorta di icona che molti ricordano anche per il ruolo di punta che ha rivestito nel famoso programma Drive in.

Carmen Russo, età, carriera, vita privata e figlia

Carta d’identità

Nome: Carmela Russo

Data di nascita: 3 Ottobre 1959

Luogo: Genova

Segno zodiacale: Bilancia

Altezza: 169 cm

Peso: 58 kg

Social: Instagram.com/carmenrussoreal

Carmen Russo è nata a Genova il 3 Ottobre del 1959. Fin da piccola è sempre stata appassionata di danza classica. Ciò nonostante ha iniziato la sua carriera come modella partecipando anche ad alcuni concorsi di bellezza. Scartata da Miss Italia perché troppo giovane, i suoi primi successi sono giunti come attrice per film horror ed erotici per i quali lavorava come Carmen Bizet e che le hanno dato una certa notorietà. La sua bellezza l’ha resa inoltre protagonista negli anni ottanta di giornali come Playboy e Playmen dove ha postato per alcuni servizi di nudo.

La carriera televisiva l’ha vista protagonista di alcuni spot delle famose caramelle Morositas e del programma Portobello. Il vero successo, però, le è arrivato tramite il varietà Drive In dove si è fatta notare non solo per la sua bellezza ma che per la bravura. Gli anni successivi l’hanno portata a scucirsi di dosso il ruolo di sex symbol per mostrare capacità anche nel canto, nella recitazione e nella conduzione televisiva. Gli anni a seguire l’hanno vista affermarsi anche nella Tv spagnola.

Nel 2000 dopo una breve parentesi per Stupido Hotel che a causa dei bassi ascolti non ha avuto un continuo, ha partecipato all’Isola dei Famosi dalla quale è stata eliminata alla settima puntata. Nel 2006 ha però avuto la sua rivincita nella versione spagnola dove ha vinto il reality.

Nel 2007 e nel 2008 è stata ospite fissa di Buona Domenica, su canale 5 mentre nel 2008 ha portato in giro per le piazze d’Italia uno show dal nome “Carmen Show” nel quale si esibiva nel ballo.

La sua carriera è proseguita con diverse partecipazioni come ospite a noti programmi televisivi come Mattino cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Capodanno cinque.

Di recente, ovvero nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e Bake Off Celebrity edition dove ha partecipato insieme al marito Enzo Paolo Turchi.

Oltre alla carriera televisiva, Carmen Russo gestisce insieme al marito due scuole di danza, una sita a Napoli e l’altra a Palermo.

Carmen Russo ha anche scritto due libri, il primo del 2009 dal titolo “La mia nuda Verità” ed il secondo del 2018, dal titolo “Completamente io. Desideravo essere chiamata mamma”. Entrambi i libri sono autobiografici.

A settembre 2020 partecipa a Tale e Quale Show.

La vita privata e l’arrivo della figlia a 54 anni

Carmen Russo è sempre stata legata al ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi con il quale si è sposata nel 1987 e dal quale ha avuto una figlia il 14 Febbraio del 2013.

Ai tempi la storia della sua gravidanza fece un gran scalpore. Carmen aveva infatti 53 anni e lei stessa rese nota la notizia esordendo con: “Potevamo farlo prima, ma non giudicateci”.

La piccola Maria ha ovviamente stravolto la vita di entrambi ma solo in positivo. Durante diversi programmi dei quali è stata ospite, Carmen Russo ha infatti parlato sempre con enorme gioia la sua maternità e della bellezza di veder crescere la piccola Maria spensierata e felice.

Carmen Russo oggi

Dopo essersi risposata con il marito nel 2005, per consentire alla figlia di prendere parte al matrimonio e di vederla in abito da sposa, Carmen Russo continua a partecipare a diversi programmi TV come ospite, portando avanti le due scuole di ballo aperte con il marito ed occupandosi, ovviamente, della sua famiglia.