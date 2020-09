Giulia Sol, chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Giulia Sol, chi è la giovane attrice teatrale e cantante italiana? Età, altezza, peso, carriera, vita privata, curiosirà e tutto quello che c’è da sapere.

Giulia Sol è una perfomer musicale, un’attrice teatrale e una cantante italiana. Molto nota al pubblico dei teatri, ha deciso di mettersi alla prova partecipando ad una trasmissione di grande successo come Tale e Quale Show, ma chi è davvero Giulia Sol? Andiamo a scoprire tutto.

Giulia Sol: età, altezza e vita privata

Nome: Giulia Sol

Giulia Sol Data di nascita: 15 Dicembre 1995

15 Dicembre 1995 Età: 24 Anni

24 Anni Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Attrice teatrale e cantante

Attrice teatrale e cantante Luogo di nascita: Bergamo

Bergamo Altezza: Non disponibile

Non disponibile Peso: No n disponible

n disponible Tatuaggi: Non visibili

Non visibili Profilo Instagram ufficiale: @giuliasol_

Giulia Sol è nata a Bergamo il 15 dicembre 1995. Sin da piccola, grazie alla passione dei genitori per il teatro, Giulia manifesta interesse per quel mondo e, ancora piccolissima, s’innamora del musical “Notre dame de Paris”. Capisce, così, di voler coltivare quella passione e dopo la maturità linguistica s’iscrive all’Accademia “Scuola di Musical di Milano“.

Della sua vita privata non si sa nulla. Giulia, sui social, è solita pubblicare foto di scena o in cui è da sola. Non si sa, infatti, se sia o meno fidanzata.

La carriera

La sua carriera inizia con il musical “Hairspray” in cui lavora accanto a Giampiero Ingrassia. La svolta arriva quando ottiene il ruolo di Molly nel musical Ghost. Nella foto che vedete qui in alto, infatti, sfoggia i capelli che Demi Moore aveva nel famoso film. Giulia, inoltre, ha partecipato ad altri spettacoli importanti come “Dirty Dancing” dove interpreta il difficile ruolo di Elizabeth, “The Full Monty“. Attualmente fa parte del gruppo vocale “VociSole“. A settembre 2020 è nel casr di Tale e Quale Show.