Francesca Manzini chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Francesca Manzini è una Imitatrice, attrice, conduttrice radiofonica di 29 anni. Lei è nata il 10 Agosto 1990 a Roma sotto il segno del Leone ed è alta 170 cm. Suo padre è un dirigente della Società Sportiva Lazio ed è proprio grazie a lui che si appassiona, fin da piccola, al mondo del calcio.

Ma questa non è l’unica passione che sviluppa infatti da giovanissima si avvicina anche al mondo delle imitazioni: è bravissima a imitare Maria De Filippi, Belen, Sabrina Ferilli e tanti altri.

Non tutti sanno che la 29enne ha sofferto molto nella sua vita, infatti al settimanale Spy ha confessato di aver avuto problemi di anoressia e bulimia: “A 18 anni mi portarono per la prima volta in televisione, su Rai 1. Purtroppo, però, in quel periodo cominciò un momento molto brutto della mia vita. Caddi in preda dell’anoressia”.

Ha perso talmente tanti chili da arrivare a pesare 47 kg, poi iniziò una fase peggiore: “Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto. Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata”. Ora però, dopo quegli anni difficili, è rinata e ha conquistato tutti mostrando le sue splendide curve.

Nome: Francesca Manzini

Età: 29 anni

Data di nascita: 10 Agosto 1990

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: Roma

Professione: Imitatrice, attrice, conduttrice radiofonica

Altezza: 170 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter

Francesca Manzini: Instagram

Francesca Manzini è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 39,2mila persone e conta oltre 2000 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, foto insieme ad amici e parenti e scatti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerose fanpage ma il suo account ufficiale è questo qui.

La 39enne ha un profilo attivo anche su Facebook si tratta di un profilo personale tuttavia sappiamo che è solita condividere selfie, video divertenti e foto e video che riguardano la sua carriera, la potete trovare qui. Mentre su Twitter è seguita da 7,6mila followers e conta oltre 2mila tweet che riguardano la sua carriera e la sua vita quotidiana: potete trovare il suo account qui.

Francesca Manzini: vita privata

Francesca Manzini è fidanzata con Christian Vitelli. Un amore nato casualmente come ha raccontato lei stessa al settimanale Chi. “Mi chiama mia sorella in video-chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi”.

La coppia, inoltre, ha annunciato che si sposerà presto.

Francesca Manzini: carriera

Francesca Manzini lavora nel mondo dello spettacolo come imitatrice professionista di diversi personaggi del mondo dello spettacolo: è una delle più brave e le sue performance lasciano tutti a bocca aperta. Si tratta di una passione ed un dono innato infatti la 29enne non ha mai preso, nel corso degli anni, lezioni che la potessero aiutare in ciò.

Francesca conduce anche un programma radiofonico su RDS ma per lei il vero successo è arrivato grazie a Carlo Verdone che l’ha scelta per uno dei suoi film. Si tratta della pellicano Benedetta Follia, per lei è stata “un’emozione indescrivibile che si porterà dentro tutta la vita”.

Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione ad Amici Clebrities, lei gareggia nella squadra blu di Alberto e fin da subito è stata apprezzata per il suo talento e la sua voglia di mettersi in gioco.

Nello stesso anno riceve il Premio Simpatia ed entra nel cast di Striscia la notizia, realizzando alcune imitazioni di Mara Venier. Nel 2020 conduce per una settimana Striscia la Notizia insieme a Gerry Scotti e a settembre 2020 è nel cast di Tale e Quale Show.