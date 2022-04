I metodi fai da te (ma infallibili!) per scurire le sopracciglia senza tintura

Hai intenzione di scurire le tue sopracciglia ma non sai come fare? Ecco alcuni semplici ma efficaci rimedi fai-da-te.

Magari ci hai pensato ma non hai mai avuto il coraggio di farlo, però ti diciamo che le sopracciglia colorate possono trasformare completamente il tuo look.

Anche se non hai le sopracciglia super chiare, la tintura delle sopracciglia può aiutare a farle sembrare più piene e attirare l’attenzione sui tuoi occhi.

Rimedi casalinghi per scurire le sopracciglia

Come già saprai, molte tinture per sopracciglia contengono sostanze chimiche, e se hai intenzione di orientarsi verso una routine di bellezza più naturale, allora abbiamo la giusta soluzione per te.

Qui di seguito troverai dei rimedi fa-da-te per scurire le tue sopracciglia e trasformare così il tuo meraviglioso look.

Caffè per scurire le sopracciglia con rimedi naturali

Se stai cercando una soluzione veloce e fai da te per scurire le tue sopracciglia, potresti già averne una a disposizione e si trova proprio in cucina. Puoi mescolare alcuni cucchiai di caffè macinato molto finemente con una piccola quantità di miele o olio per creare una pasta. A questo punto, non ti resta che applicare la pasta sulle sopracciglia e lasciarla riposare per almeno 20 minuti in modo da avere abbastanza tempo per tingere la zona delle sopracciglia prima di risciacquare. Ovviamente si tratta sì di un metodo naturale ma è una soluzione temporanea e non durerà a lungo come una tinta per le sopracciglia o l’henné.

Olio di ricino e ombretto

L’olio di ricino è un olio molto amato soprattutto nel mondo beauty. Anche se non ci sono prove concrete che dimostrino che l’olio di ricino promuova la crescita dei capelli, molti ancora ne sono convinti. Puoi creare una tinta mescolando l’olio di ricino con un colore di ombretto che sia possibilmente di qualche tonalità più scuro dei tuoi capelli.

Matita per le sopracciglia

Se non sei pronta per fiondarti su una tinta, allora opta per la tradizionale matita per le sopracciglia. Con le sopracciglia più chiare (da marroni a bionde) usa una matita da una a due tonalità più scura del tuo colore naturale dei capelli. Se invece hai le sopracciglia scure (dal marrone scuro al nero) utilizza un colore che si abbini al tuo colore di capelli. Mentre se hai un tono di pelle caldo, scegli una matita per le sopracciglia color cenere o fredda per compensare il calore della tua pelle.

Ombretto

Anche se usare un ombretto per scurire le sopracciglia non avrà la stessa longevità di una matita per le sopracciglia, offre risultati morbidi e dall’aspetto naturale. Punta su un colore che sceglieresti per una matita per sopracciglia. Quindi scegli da una a due tonalità più scure per i peli più chiari e la stessa tonalità se hai sopracciglia più scure. Usando un piccolo pennello angolato, stendi l’ombretto sulle aree che hanno bisogno di un po’ di definizione.