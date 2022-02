Come copiare il look di Carmen Russo: tailleur rosso e accessori dorati

Carmen Russo è stata un’ottima inquilina della casa del Grande Fratello Vip ma non è bastato affinché proseguisse la sua avventura per la vittoria del reality Mediaset. Poco male perché anche in studio non perde mai occasione per farsi notare con outfit estrosi e colorati in ogni puntata. Vediamo il suo ultimo look, il tailleur rosso.

Firmato Gai Mattiolo, il look di Carmen Russo indossato nella puntata del 21 febbraio è accattivante e sexy ma al contempo elegante. Lei l’ha abbinato ad un top nero molto scollato ma le alternative sono ancor più interessanti mentre riguardo agli accessori ha fatto bene a puntare sul dorato, binomio cromatico sempre vincente. Scopriamo insieme come copiare il suo outfit spumeggiante.

Ecco perché tutte dovremmo avere un tailleur rosso come quello di Carmen Russo nel guardaroba

I pantaloni rossi modello Flare con dettaglio di bottoni laterali dorati sono realizzati da Imperial e si trovano scontati dagli iniziali 85 euro a 25,50 euro sul sito ufficiale del brand proprio come il blazerù doppiopetto con cintura dettaglio a 42,90 euro o la giacca con bottoni dorati che richiama i pantaloni, a 46,80 euro. Questo completo si può abbinare ad un top nero come ha fatto Carmen o ad una camicia bianca basic. I tacchi alti sono d’obbligo.

In un insolito accostamento di fucsia e rosso, il blazer Lou Lou di Hebe Studio (attualmente a 146 euro anziché 486 euro) è attillato con spalle larghe e vita aderente ed i pantaloni dritti a vita alta slanciano e snelliscono la figura. Sì ad una décolleté ma starà altrettanto bene (facendo molta attenzione all’orlo) una sneakers bianca.

Su Asos si trova il blazer oversize monopetto di Topshop (84,99 euro) che, portato con i pantaloni a palazzo sempre in tinta unita rossi, crea in un attimo l’outfit che stupisce. In questo caso sotto la giacca si può optare per un top a fascia nella stessa tonalità o per una maglia cut out come quelle proposte da Na-Kd.

Ci sono molti modi per indossare qualcosa di rosso ed essere impeccabili come Carmen Russo da Alfonso Signorini ma per avere la sua energia quando non si è più ventenni non ci sono regole. Amarsi più di ogni altra cosa può essere la soluzione.

Silvia Zanchi