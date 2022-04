Perché mi alleno ma non dimagrisco? Ecco i probabili motivi

Una domanda che in tante si pongono è: perché mi alleno e mangio bene ma non dimagrisco? Proviamo a spiegare i probabili motivi.

Mi alleno ma non dimagrisco, una frase comune che molti ripetono. Nonostante sforzi, allenamenti mirati, dieta, spesso capita di non ottenere i risultati sperati. La bilancia va a scontrarsi con il nostro lavoro.

Come fare? E soprattutto da cosa può dipendere. Di sicuro si tratta di un problema che può buttarci giù anche a livello psicologico, ecco perché è importante non demordere ma cercare di capire le cause per risolverlo il prima possibile.

Andiamo allora a scoprire perché nonostante l’impegno e gli allenamenti continuiamo a non raggiungere gli obiettivi. Ecco le cause più probabili e come correggerle armandoci di buona volontà.

Ecco i motivi per cui mi alleno ma non dimagrisco

Per alcuni è diventato una specie di mantra, ma in senso negativo. Mi alleno ma non dimagrisco. Una situazione piuttosto avvilente, visto l’impegno profuso per raggiungere dei risultati che poi stentano ad arrivare.

Ma quali sono i fattori che influenzano o meno la perdita di peso? A meno che si soffra di particolari patologie, che allora andrebbero tenute sotto controllo con l’aiuto di un medico, spesso ciò avviene perché commettiamo errori dei quali spesso nemmeno ci rendiamo conto.

E nonostante tutti gli sforzi, gli allenamenti, la fatica e la dieta, quell’ago della bilancia non ne vuole sapere proprio di andare giù. Vediamo i probabili motivi e cerchiamo di apportare dei correttivi.

1) Pensare che dimagrire e perdere peso sia la stessa cosa. Una cosa è eliminare la massa grassa, un’altra è diminuire il peso corporeo indistintamente tra massa magra, cioè i muscoli e l’adipe. Quando iniziamo ad andare in palestra, la nostra massa magra aumenterà perché allenando i muscoli questi peseranno di più, quindi è per questo che probabilmente in alcuni casi non vediamo scendere l’ago della bilancia. Ciò non significa che stiamo ingrassando, ma semplicemente che stiamo mettendo su la massa magra, ovvero i muscoli.

2) Non saltare i pasti. In questo modo facciamo rallentare il metabolismo, anzi, al pasto successivo saremo portati a consumare più cibo, e questo non farà altro che farci riprendere tutto con gli interessi. Il digiuno prolungato, se non fatto dietro stretto controllo medico e per motivi seri, può portare a ridurre sensibilmente la massa magra facendo aumentare al contrario quella grassa.

3) Sbagliare allenamento. Convinti che ci stiamo allenando come si deve, potremmo invece stare sbagliando proprio il tipo di workout che stiamo facendo. Ad esempio tante pensano che basta fare una corsetta tutti i giorni per dimagrire, ma fare solo attività cardio non porta ai risultati sperati. Al contrario non fare cardio ma tonificare e basta, o ripetere sempre gli stessi esercizi può non portare ad ottenere la forma fisica desiderata. Non solo dopo un certo periodo che ci alleniamo sempre nello stesso modo e utilizzando gli stessi carichi il corpo si assuefà ecco perché è bene variare e se siamo allenate alzare i carichi. Per questo possiamo anche farci consigliare da un personal trainer. In tanti poi sbagliano le tecniche degli esercizi. Ad esempio non fanno il giusto movimento e questo oltre che non portare ad una tonificazione del muscolo può provocare anche seri danni alle articolazioni.

4) Non essere costante. Quando ci si allena dobbiamo anche essere costanti. Se andiamo in palestra una volta ogni 10 giorni sicuramente non otterremo i risultati sperati. Meglio allora fissarsi uno schema da rispettare e seguirlo fino al raggiungimento degli obiettivi.

5) Tempi di recupero. Una volta che ci siamo allenati dobbiamo rispettare i tempi di recupero dei muscoli. Importante è dormire a sufficienza così da non sviluppare il cortisolo, che è l’ormone dello stress, uno dei responsabili dell’aumento del grasso corporeo.