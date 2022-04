Paola Perego è una delle conduttrici più amate e seguite di sempre. Ma vi ricordate com’era Paola Perego da giovane? Una bellezza esplosiva!

Paola Perego è una vera icona della televisione italiana, conosciuta per aver condotto programmi di successo come Forum, La talpa e Verissimo. La sua carriera è iniziata intorno alla metà degli anni Ottanta e il successo è arrivato nei primi anni 2000 con la conduzione di programmi di successo come, appunto, Forum. Ma vi ricordate com’era all’inizio della sua carriera? Una bellezza davvero fuori dal comune.

Com’era Paola Perego da giovane

La Perego (che ha recentemente raccontato un suo dramma personale in tv) ha iniziato ad affermarsi in TV negli anni Novanta, con programmi di discreto successo come Settimo squillo.

Tra il 1991 e il 1992 ha condotto Quando c’è la salute, programma di medicina rinnovato per due stagioni: la prima condotta interamente da lei, la seconda diretta insieme a Tiberio Timperi. Dal 1992 ha iniziato a condurre trasmissioni molto seguite della mattinata televisiva come Mattina 2, In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia. Verso la fine degli anni Novanta ha condotto Aspettando Beautiful su Canale 5 ed è poi passata a Rete 4 per sostituire Rita Dalla Chiesa nella conduzione di Forum, programma che l’ha resa celebre e le ha permesso di consolidare la sua presenza in TV.

Nel 2002 Paola (che si è sempre distinta per il suo stile sempre cool) ha condotto il programma di Rete 4 I sette vizi capitali, che aveva lo scopo di smascherare le truffe ai danni dei cittadini. Nel 2003 ha lasciato nuovamente la conduzione di Forum a Rita dalla Chiesa, e ha preso il posto di Alda D’Eusanio in Al posto tuo. Ha condotto questo programma fino al 2005, anno in cui è passata a condurre la seconda edizione de La talpa ottenendo un grande successo. Dal 2006 è stata la conduttrice di Verissimo, talk show che è riuscita a riportare in auge dopo la conduzione un po’ debole di Benedetta Corbi e Giuseppe Brindisi.

Gli anni recenti

Nel 2009 la Perego ha condotto la quarta edizione del reality show La fattoria. In quell’edizione, Mara Venier è stata l’inviata d’eccezione in Brasile, luogo in cui si è svolta la sfida. Anche in questa situazione la Perego non si è dimostrata in difficolta ed è riuscita a segnare nuovi record di ascolti che hanno stupito tutti, anche il noto critico televisivo Aldo Grasso.

Nel 2010 Paola ha inoltre iniziato a recitare, vestendo i panni di una nota conduttrice assassinata in una puntata della fiction di Canale 5 Distretto di Polizia 10. La Perego è stata inoltre protagonista del film del piccolo schermo L’una e l’altra con Barbara De Rossi. Più recentemente, nel 2020 è uscito il suo libro, Dietro le quinte delle mie paure. Nell’opera Paola ha raccontato come i suoi frequenti attacchi di panico le abbiano cambiato profondamente la vita.