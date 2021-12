Paola Perego e il suo animo rock: look nero e stivale rosso. Copiamola!

Paola Perego non ha bisogno di presentazioni e da quando conduce con Simona Ventura il programma della domenica mattina “Citofonare Rai 2” è se possibile ancor più bella. Non nasconde la sua età, è felice quando trascorre il tempo con la sua famiglia e condivide tutto con i suoi 313 mila follower su Instagram. Vediamo oggi come copiare il suo ultimo outfit, nero e rosso, in pelle lucida ed in camoscio: 100% rock!

Senza nulla togliere alla sua compagna d’avventura, Paola Perego sa come trasmettere il suo stile deciso in ogni apparizione pubblica. La scorsa domenica ha optato per una blusa over nera, un pantalone nero in pelle ed uno stivaletto rosso in camoscio con tacco in metallo lucido (modello solitamente proposto da Casadei). Scopriamo come imitare il suo stile basic ma d’effetto, senza spendere una fortuna.

L’outfit di Paola Perego è perfetto per ragazze e donne decise

Il primo pantalone di oggi è in ecopelle, a vita alta, ampio e leggermente a zampa. Sottolinea le curve perché è stretto in vita ma scendendo largo sulle gambe, camuffa eventuali rotondità poco desiderate. In base al momento potrà essere portato con una décolleté super chic o con sneakers tipo le Nike Jordan. Firmato Le Style De Paris costa 15,90 euro sul sito ufficiale del brand.

Per chi è abituata ai leggins e preferisce mantenere una vestibilità skinny, gli Slandy 069Jt di Diesel sono un valido investimento. Chi già compra questo brand sa quanto si mantenga bene un paio dei loro jeans nel tempo e questo modello non fa eccezione. Si potrà portare con una blusa nera over o con un dolcevita a coste attillatissimo, a voi la scelta. Il prezzo è di 180 euro.

Come stivaletti rossi si possono scegliere questi modelli sotto i cinquanta euro davvero carini e comodi. La prima proposta è di Zara, costano 49,95 euro, hanno la punta tonda, il tacco largo (alto 8,5 cm), il tessuto elasticizzato effetto calzino e nessuna zip. In match con un miniabito rosso ed un leggins skinny nero sarete perfette.

Altra idea è di Calliope, la punta è stretta, c’è la zip laterale, sono realizzati in ecopelle, e c’è il dettaglio della cucitura centrale con spacco a caratterizzarli. Il tacco è sottile e rivestito alto 8 cm. Il prezzo è di soli 35,99 euro. Andranno benissimo anche con i jeans.

Copiare è idealmente semplice, trovare i pezzi giusti a basso budget, nel pratico, lo è meno ma per questo ci siamo noi. Sempre al vostro fianco per farvi risplendere.

Silvia Zanchi