Meghan Markle ha fatto un gesto molto significativo per il suo amato Harry. La ex coppia reale aveva fatto lungamente discutere per la scelta di non prendere parte alla commemorazione del principe Filippo (una scelta che deve aver fatto molto soffrire la regina Elisabetta, notoriamente molto legata al defunto marito). A ogni modo, Meghan avrebbe deciso stavolta di fare un passo verso Harry e accompagnarlo a un altro evento molto importante per lui. Ecco quale.

Il gesto inaspettato di Meghan Markle per il principe Harry

Meghan Markle ha deciso di accompagnare il consorte Harry agli Invictus Games, i giochi per ex militari disabili da lui fondati.

Un gesto davvero poco apprezzato dal popolo britannico. Infatti i duchi di Sussex (molto meno popolari dei duchi di Cambridge) avevano in precedenza deciso di non prendere parte alla commemorazione del principe Filippo adducendo come scusa il fatto di non “sentirsi sicuri” senza la protezione di Scotland Yard. Secondo molti, si sarebbe trattato di una scusa davvero poco credibile e “ridicola”. Perché, infatti, scegliere di non fare ritorno in Inghilterra per ragioni di sicurezza per poi recarsi senza alcun problema in Olanda?

Si tratta, a ogni modo, del primo viaggio al di fuori degli USA della duchessa Meghan, che ha recentemente incantato tutti al suo arrivo ai Giochi con un completo bianco davvero elegantissimo e raffinato. Ma i duchi hanno davvero potuto godere della protezione della polizia olandese nei Paesi Bassi? Per ora niente è trapelato, quel che possiamo dire è che probabilmente si scoprirà qualcosa in più a riguardo nei prossimi giorni!