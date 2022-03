Guai senza fine per la duchessa di Sussex, che sembra proprio non trovare pace. La tensione tra Meghan Markle e la Royal Family si fa sempre più forte. Ecco cosa è successo.

Meghan Markle si è trovata ancora nel mirino della Royal Family, che l’ha di nuovo attaccata. La tensione tra la duchessa di Sussex e la famiglia reale britannica sembra crescere ogni giorno di più, e pare stia compromettendo anche la relazione tra la Markle e il principe Harry. Ecco cosa è successo.

Guai per Meghan Markle: tensione massima con la Royal Family

I rapporti tra la duchessa di Sussex Meghan Markle e la Royal Family non so mai stati idilliaci, ma anche dopo l’allontanamento di Meghan da palazzo reale le tensioni non sono mai finite. Il rapporto sembra davvero irrecuperabile.

Stavolta a riaccendere il dibattito sui Royals è Camilla Parker Bowles, che proprio non può sopportare la bella duchessa. Le due donne sarebbero davvero ai ferri corti. Non si può dire, d’altronde, che abbiano iniziato con il piede giusto: tra le due, infatti, c’è sempre stata una certa rivalità.

Le voci sulla loro presunta faida hanno iniziato a girare dopo che la Parker Bowles, moglie del Principe Carlo, è stata nominata patrona del National Theatre, un’importantissima istituzione britannica. Un patrocinio assegnato però in precedenza proprio a Meghan Markle. Al tempo della nomina di quest’ultima, pare che Camilla si fosse davvero infuriata per non essere stata la prima scelta della Regina.

La donna, infatti, si sarebbe a lungo lamentata con il consorte Carlo, affermando di essersi sentita tradita dalla sovrana per essere stata messa così platealmente in secondo piano. Un affronto che la Parker Bowles non ha mai digerito.

Non che prima di questo fatto la Parker Bowles adorasse Meghan Markle, anzi. La moglie del principe Carlo non è mai riuscita a fidarsi della duchessa di Sussex e ha sempre avuto dubbi sulla sua genuinità. A infastidirla molto, inoltre, è stata la volontà della Markle (che ha recentemente avuto molti problemi anche con la sua famiglia di origine) di abbandonare la Royal Family e trasferirsi a Los Angeles con il consorte Harry. L’allontanamento del principe da palazzo reale avrebbe infatti generato molta preoccupazione nel principe Carlo e nella famiglia reale in generale.

Meghan Markle e Camilla Parker Bowles: l’affronto più grande

Il più grande affronto della duchessa di Sussex alla duchessa di Cornovaglia, però, è stato quello di aver oscurato il discorso di quest’ultima contro la violenza sulle donne al Women Of The World Festival. In quell’occasione la Parker Bowles ha chiesto agli altri membri della famiglia reale di dare risalto l’evento, senza oscurarlo con altre manifestazioni o apparizioni pubbliche. Meghan, però, che non è abituata a stare lontano dai palcoscenici mondiali, ha condiviso in quello stesso giorno alcune foto di una sua visita privata al National Theatre.

Forse le intenzioni della Markle (la cui bellezza, per molti, non è del tutto naturale) non erano cattive, fatto sta che Camilla si è detta davvero “sconvolta” dal comportamento della moglie di Harry. Ora la tensione tra le due sembra davvero più forte che mai e una riappacificazione pare sempre più utopica.