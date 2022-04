William e Kate vincono ancora su Harry e Meghan (ma non si presentano!)

William e Kate hanno dimostrato ancora una volta di essere un passo avanti a Meghan e Harry, senza nemmeno il bisogno di fare qualcosa!

Da quando Meghan Markle entrò nella famiglia reale (era il 2018) la coppia Cambridge e la coppia Sussex sono sempre state messe a confronto.

A favorire il confronto c’erano sicuramente l’età e il fascino delle Duchesse, più o meno della stessa età nonché dotate entrambe di grande stile e carisma personale.

Anche dopo che Harry e Meghan hanno compiuto il famoso “step back” dai doveri reali, il confronto tra le due coppie ha continuato a tenere banco sui magazine di tutto il mondo.

Ovviamente tutti hanno la propria coppia preferita, ma a determinati livelli sociali e in determinati ambienti non è sempre facile manifestare il proprio appoggio.

Devono averlo pensato anche i coniugi Bekham, impegnati nell’organizzazione del matrimonio di Brooklyn, figlio maggiore della coppia.

A quello che è stato considerato uno dei principali eventi mondani dell’anno, avrebbero potuto essere invitati sia i Cambridge sia i Sussex. Entrambe le coppie, infatti, hanno intrattenuto con i David e Victoria Bekham ottimi rapporti d’amicizia negli anni passati.

Come sono andate le cose? Beh, nella maniera più logica possibile!

Meglio William e Kate anziché Meghan e Harry: la scelta di campo dei Beckham

David e Victoria Beckham furono invitati sia al matrimonio di William sia al matrimonio di Harry e parteciparono a entrambi distinguendosi per stile.

Per onorare l’amicizia con i Reali d’Inghilterra, la coppia avrebbe quindi potuto invitare all’evento sia William e Kate sia Harry e Meghan.

Le testate giornalistiche di tutto il mondo però sono rimaste a bocca asciutta: nessuno dei nipoti della Regina Elisabetta II ha preso parte al matrimonio.

Pare infatti che William e Kate abbiano ricevuto l’invito e lo abbiano declinato. La motivazione ufficiale è che i Duchi sarebbero stati impegnati nella data del matrimonio, ma la verità è che William e Kate come coppia non partecipano a grandi eventi mondani che non siano strettamente previsti e approvati dalla Corona.

In pratica, non c’era alcuna possibilità che William e Kate andassero al matrimonio di Brooklyn Bekham.

Perché allora la coppia ha ricevuto l’invito? Si tratta di una precisa mossa politica da parte di Victoria e David, che hanno fatto letteralmente una scelta di campo.

Bisogna infatti considerare che Harry e Meghan, liberi da qualsiasi impegno e dovere reale, avrebbero potuto tranquillamente prendere parte alla cerimonia se solo avessero voluto.

Dal momento che, però, non hanno mai ricevuto l’invito (!!!) non hanno nemmeno potuto potuto valutare la possibilità di accettarlo!

Appare chiarissimo che David e Victoria Bekham, “reali senza corona” dello star system britannico, abbiano scelto di non invitare i Sussex per non mancare di rispetto ai futuri Sovrani d’Inghilterra.

William e Kate, infatti, non avrebbero nemmeno lontanamente preso in considerazione l’idea di partecipare alla cerimonia sapendo di poter incontrare gli “odiati” Duchi di Sussex.

Tutto questo, però, mette a tacere una serie di polemiche che sono scoppiate (inutilmente) negli scorsi giorni. Molti tabloid hanno riportato quanto sarebbe stato offensivo e sconveniente per i Sussex partecipare al matrimonio dell’anno dopo aver snobbato la cerimonia di commemorazione del Principe Filippo per “motivi di sicurezza familiare“.

I Sussex si sono comportati benissimo da questo punto di vista, dato che non sono andati al matrimonio. Ad averli messi dalla parte del giusto, però, non è stata la loro volontà, quanto la “saggezza politica” dei Bekham. La coppia ha dimostrato di sapere perfettamente a chi deve la propria fedeltà!

Chi (stavolta) è rimasto a bocca asciutta però non dovrà aspettare molto prima che si scateni un nuovo attacco nei confronti di Harry e Meghan. I Sussex assisteranno agli Invictus Games in Olanda, come Harry ha annunciato recentemente in un video.

Pare che i famosi “problemi di sicurezza” scompaiano miracolosamente nel momento in cui la destinazione del volo non sia nel Regno Unito!

