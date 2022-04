Questa millefoglie “di riciclo” è un vero spettacolo: scatterà l’applauso!

Invece di disperarci perché abbiamo avanzato troppa colomba a Pasqua, ricicliamola con questa millefoglie spettacolare

Il riciclo dei dolci di Natale e di Pasqua scatena la fantasia a fa nascere ricette nuove, deliziose.

Oggi ve ne suggeriamo una per ripresentare in tavola la colomba pasquale sotto un’altra veste: è la millefoglie di colomba, con una morbida crema al mascarpone e tante fragole per decorare. Un dessert spettacolare e soprattutto strabuono.

Millefoglie di colomba, ecco le alternative

Per variare un po’ su questo tema, al posto del mascarpone possiamo usare del formaggio spalmabile tipo robiola o Quick e aggiungere anche delle scagliette di cioccolato fondente.

Ingredienti (per 6 persone):

1 colomba

600 di fragole o fragoline

foglioline di menta fresca

Per la crema:

300 g di mascarpone

300 g di panna da montare

100 g di tuorli

1 stecca di vaniglia

100 g di zucchero

Preparazione:

Versiamo tutto lo zucchero e 60 grammi di acqua in un pentolino in acciaio. Mettiamo a cuocere a fiamma medio-bassa portandolo ad una temperatura di 120°, verificandola con un termometro da cucina. Quello che dobbiamo ottenere è uno sciroppo bello fluido.

Poi incidiamo il baccello di vaniglia nel senso della lunghezza e tiriamo fuori i semini aggiungendoli in una ciotola ai tuorli. Con l’aiuto delle fruste elettriche cominciamo a montarli con le versando lo sciroppo di zucchero ancora caldo.

Andiamo avanti a montare fino a quando il composto si raffredda e diventa bello gonfio. In un’altra ciotola versiamo il mascarpone e cominciamo a lavorarlo con una spatola da pasticcere o un cucchiaio di legno. Quindi uniamo il composto a base di uova e sciroppo di zucchero mescolando ma questa volta con una frusta a mano perché non deve montare.

Invece quello che dobbiamo montare è la panna. Lavoriamola in un’altra ciotola a parte con le fruste elettriche e quando è ben ferma aggiungiamola al resto della crema, facendo movimenti dal basso verso l’alto. Quando la crema ( come fare la crema in casa ) è pronta mettiamola in frigorifero per 30 minuti.

Intanto possiamo preparare il resto degli ingredienti per la nostra millefoglie. Tagliamo 12 fette di colomba spessi circa 1 centimetro. Poi laviamo bene le fragole togliendo il picciolo e tagliamole a fettine.

E adesso il momento più bello, quello dell’assemblaggio. Riprendiamo la crema dal frigo e poi su un piatto da portata disponiamo 6 fette di colomba. Ricopriamole con la crema a base di mascarpone, panna, uova e zucchero. Poi su ogni fetta adagiamo un po’ di fettine di fragole e ricopriamo con le altre 6 fette di colomba. In cima, ancora crema al mascarpone, ancora fragole e infine qualche fogliolina di menta fresca. Il nostro dolce di riciclo, originale e buonissimo, è pronto.