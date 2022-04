È stata una nota corteggiatrice di Uomini e Donne, passata alla storia per la sua relazione con il celebre tronista Costantino Vitagliano. Ecco com’è oggi.

È stata una vera icona del piccolo schermo e della trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne. Con la sua bellezza e il suo magnetismo ha incantato non solo il pubblico a casa ma anche il noto tronista, ormai passato alla storia, Costantino Vitagliano. L’alchimia tra i due è sempre stata innegabile durante lo show, tanto che al suo termine la coppia ha lasciato insieme gli studi di Mediaset. Un amore che però evidentemente, non era destinato a durare. I due infatti si sono lasciati poco dopo la loro partecipazione a Uomini e Donne. Ma di chi stiamo parlando?

Uomini e Donne ha sempre lasciato il segno per i suoi concorrenti dalla forte personalità e, talvolta, perfino eccentrici. A distinguersi per bellezza e magnetismo è stata una delle primissime concorrenti del noto show condotto da anni da Maria De Filippi. Questa concorrente ha saputo far capitolare il bello e tenebroso Costantino Vitagliano (che oggi è legatissimo alla figlia Ayla) e la loro relazione è stata per diverso tempo sulla bocca di tutti. Ma che fine ha fatto la splendida e provocante corteggiatrice?

È stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne: ecco com’è oggi

Stiamo parlando della bellissima Alessandra Pierelli, una delle più amate corteggiatrici di Uomini e Donne (insieme a quest’altra nota concorrente) e nota (ex) compagna di Costantino Vitagliano, il primo tronista nella storia del programma.

Il suo essere molto sensibile ed empatica l’ha resa fin da subito una delle preferite dal pubblico di quella prima edizione di Uomini e Donne. Neanche Costantino, infatti, era riuscito a resistere al suo indiscutibile fascino. Nonostante si parlasse molto di lei, però, la carriera di Alessandra nel mondo dello spettacolo si è interrotta molto presto. La ragazza ha infatti scelto di percorrere altre strade, lasciandosi alle spalle il suo passato in tv.

Oggi Alessandra conduce una vita dimessa insieme alla sua famiglia e ai suoi figli. Ma cosa l’ha spinta ad abbandonare il mondo della televisione che tanto le era affezionato? A spingere Alessandra a lasciare la tv è stato un grave problema di salute: la ex showgirl ha infatti avuto un’embolia polmonare a seguito una operazione di liposcultura. Una complicazione chirurgica che l’ha quasi portata alla morte e che l’ha, comprensibilmente, molto spaventata.

Dopo essere guarita, la Pierelli (ora 43enne) ha capito che il mondo dello spettacolo non faceva per lei e si è ritirata dal piccolo schermo scegliendo una vita da mamma e moglie. Ora, infatti, Alessandra è sposata con Fabrizio Baldassarri dal 2011 e la coppia ha messo al mondo due bellissimi bambini, Daniel e Liam, che rendono ogni giorno Alessandra orgogliosa e felice. Si può dire che Alessandra abbia, alla fine, ritrovato se stessa!