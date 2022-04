Le idee più interessanti e casual da indossare quando si ha poco seno

Riguardo ai migliori outfit eleganti da indossare quando si ha poco seno siamo già ben preparate dagli articoli precedenti (anche se un approfondimento con le nuove collezioni potrebbe essere interessante) ecco perché oggi vedremo come vestirci casual.

Comodo, chic e non stanca mai, il seno piccolo è come un bello stile casual che sembra fatto apposta per noi. Le nostre firme preferite con le nuove proposte per la primavera hanno molto di adatto a chi odia il reggiseno, a chi vuol mostrare altre parti del corpo ed a chi ama colpire con poco.

Lontane da bustini e scollature a cuore ma vicinissime ai tessuti impalpabili ed alle scollature a V. Scopriamo i capi migliori per chi ha il seno piccolo.

Il seno piccolo è l’ideale per queste scelte di stile

Per la gita fuori porta di Pasquetta, o anche solo per tornare a lavoro martedì, una maglietta rosa confetto con apertura leggera sulle spalle è la soluzione perfetta.

Pieces propone il modello PcMaliva a 16,99 euro su Zalando in quattro varianti di colore compreso il nostro amato rosa (bianco, nero, blu slavato). Da mettere con i jeans o con un pantalone nero.

Per la sera potrete stupire tutti – e tutte – con un sexy scollo profondo a V. Contrariamente a chi ha il seno grosso infatti risulterete eleganti anche con un abito audace ed è il caso di approfittarne. È di LilySilk l’abito nero in seta (145 euro sul sito ufficiale del brand) lungo e leggero con chiusura sul lato sinistro e spacco discreto su quello destro.

Amen ha creato l’abito in paillettes dorate che tendono al bronzo (l’interno è foderato a contrasto) con arricciatura sul davanti e maniche lunghe. Ha ovviamente lo scollo a V punto forte per la nostra mission. Scontato del 45% costa attualmente 265 euro su LuisaViaRoma.

Scegliere di puntare su altre parti del corpo è una prassi già nota ma viste le festività in corso si può pensare ad un’altra idea brillante e cioè indossare tessuti ricamati, in pizzo e merletti. Sì perché queste tipologie sono poco elastiche e, come si vedono sulle modelle, è meglio siano portate da donne un po’ androgine o comunque con poche forme nella parte alta del corpo.

Stella McCartney su Yoox ne ha in vendita uno a 680 euro (il prezzo è ribassato del 59%) in pizzo nero e senza spalline.

Se si hanno sia le gambe grosse che il seno piccolo è bene seguire i consigli di entrambi gli articoli per essere al top.

Silvia Zanchi