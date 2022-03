É stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne: oggi è una mamma ter

E’ stata una delle corteggiatrici più amate della storia di Uomini e donne: oggi è un’influencer famosa e mamma di tre bambini.

Non solo tronisti e troniste, ma anche corteggiatrici e corteggiatori sono stati molto amati dal pubblico di Uomini e Donne. Tra quelli che sono rimasti nel cuore ci sono i corteggiatori e le corteggiatrici che, proprio a Uomini e Donne, hanno trovato l’amore. Tra i tanti si ricordano, ad esempio, Alessia Cammarota che si è innamorata di Aldo Palmeri con cui ha formato una famiglia esattamente come ha fatto Francesca Del Taglia con Eugenio Colombo.

Tra i corteggiatori, invece, si ricordano Pietro Tartaglione che ha formato una famiglia con Rosa Perrotta e Federico Gregucci che ha fatto lo stesso con Clarissa Marchese. Oggi, però, vogliamo parlarvi di un’ex corteggiatrice che, quando arrivò nello studio di Uomini e Donne era già mamma e che oggi ha allargato la famiglia con la nascita di altre due bambine.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne: oggi è mamma di tre bambini e presto moglie

Ha trovato l’amore nello studio di Uomini e Donne e tra pochi mesi convolerà a giuste nozze diventando ufficialmente la moglie dell’ex tronista che l’ha scelta diversi anni fa come compagna di vita. Lei, naturalmente, è Beatrice Valli che arrivò nello studio del programma di Maria De Filippi già mamma. Beatrice, infatti, è diventata mamma quando era giovanissima di Alessandro che, tra pochi giorni, spegnerà dieci candeline.

Beatrice, come corteggiatrice di Uomini e Donne, corteggiò e conquistò il cuore dell’allora tronista Marco Fantini che si è innamorato di lei, ma anche del piccolo Alessandro con cui ha instaurato un rapporto speciale. La coppia, negli anni, ha anche allargato la famiglia prima con la nascita della piccola Bianca e poi con quella della piccola Azzurra.

La coppia, dopo aver messo su famiglia, tra pochi mesi convolerà anche a giuste nozze. Come ha svelato il settimanale Chi, Beatrice e Marco si sposeranno a Capri il prossimo 29 maggio.

A Uomini e Donne, dunque, c’è chi è ancora alla ricerca dell’amore come Gemma Galgani e Ida Platano, unite non solo dall’amicizia, ma anche dallo stesso destino e chi, invece, ha trovato l’amore e non l’ha lasciato più come Marco e Beatrice.