I 10 migliori cibi per depurarsi a tavola in vista della primavera

La primavera è alle porte: ecco i 10 migliori cibi per depurarsi a tavola in vista del cambio stagione e ritrovare il benessere.

Con il cambio di stagione l’organismo è spesso portato ad un abbassamento delle difese immunitarie, ciò è dovuto al fatto che il corpo e la psiche si devono riadattare alle nuove condizioni climatiche.

E i malanni di stagione possono arrivare non solo nel passaggio dalla stagione calda a quella più fredda, ma anche quando si va verso la primavera. Non contando che gli sbalzi termici in questo periodo sono all’ordine del giorno.

Cambi di temperatura repentini nel mese di marzo e aprile sono la normalità. Spesso si passa dalle temperature miti del giorno a quelle fredde del mattino presto o della notte. Ecco che allora diventa fondamentale condurre una vita sana in questi periodi a maggior ragione, anche a partire dalla tavola. Scopriamo i 10 migliori cibi per depurarsi a tavola.

Ecco i 10 cibi migliori per depurarsi a tavola

La primavera è ormai alle porte e con il cambio di stagione spesso anche l’organismo e la mente ne risentono. Stress, stanchezza fisica e mentale e irritabilità prendono il sopravvento.

Cosa fare allora? Intanto iniziamo a disintossicare l’organismo aiutandoci anche con i prodotti che la natura ci offre in questo periodo. Scopriamo quali sono i cibi migliori per depurarsi a tavola.

1) Asparagi. Dal mese di marzo spuntano i primi asparagi che possiamo trovare fino a maggio. Ecco perché in questo periodo vanno consumati, essi sono ricchi di fibre, vitamine e sali minerali ma hanno poche calorie. Perfetti per depurare l’organismo hanno anche un effetto diuretico e detox. Alleati del cambio di stagione apportano anche una discreta dose di acido folico e vitamina B12. Inoltre, grazie alla presenza di triptofano aiutano a combattere ansia e stress stimolando il sonno. Qui puoi scoprire anche i cibi che puoi mangiare prima di dormire senza ingrassare.

2) Carciofi. Questi vegetali contengono molte fibre, e sono ottimi per i disturbi metabolici. Hanno anche una sostanza, la cinarina, che ha un ruolo fondamentale nella protezione delle cellule del fegato.

3) Finocchi. Stimolano le difese immunitarie, aiutano la digestione, sono poveri di calorie e ricchi di fibre, vitamine e sali minerali. Prevengono la formazione di gas intestinali al contrario di questi cibi che invece provocano flatulenza.

4) Spinaci. Contro stress e stanchezza gli spinaci sono ricchi di antiossidanti e hanno proprietà alcalinizzanti. Apportano anche sali minerali e svolgono un’azione diuretica, contribuendo alla motilità intestinale.

5) Frutta secca. Nei periodi in cui si soffre maggiormente di stanchezza fisica e mentale mandorle, noci, anacardi, pistacchi e così via non dovrebbero mancare nella dieta. Essi sono infatti ricchi di fibre, sali minerali tra cui magnesio e selenio e poi contengono gli Omega-3 e Omega -6 i cosiddetti grassi buoni, fondamentali per il benessere dell’organismo.

6) Kiwi. Tra i frutti più ricchi di vitamina C troviamo di sicuro i kiwi. Essa è fondamentale per gli sbalzi climatici perché stimola le difese immunitarie. Inoltre, sono ricchi di antiossidanti e fibre che aiutano la motilità intestinale.

7) Pompelmo. Il pompelmo svolge un’azione brucia grassi, è ricco di fibre e dona senso di sazietà. Ricco di antiossidanti aiuta a depurare il fegato. Svolge anche un’azione drenante.

8) Fagiolini. Tra i legumi da consumare in questo periodo dobbiamo annoverare di sicuro i fagiolini. Essi rispetto agli altri hanno meno proteine ma tanta acqua, e pochissime calorie. Sono infatti diuretici e ottimi per tenere basso l’indice glicemico. Ricchi anche di potassio e fibre.

9) Mele. Le mele riusciamo a trovarle praticamente tutto l’anno e sono tra i frutti che dovremmo infatti consumare in qualunque stagione perché fonte di benessere per l’organismo. Contengono infatti molte fibre e donano senso di sazietà. Hanno molta acqua e poche calorie.

10) Cereali integrali. Per combattere il colesterolo nel sangue e aiutare il sistema gastrointestinale i cereali integrali sono ideali. Regalano subito energia e apportano molte fibre e sali minerali.