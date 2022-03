Gemma Galgani e Ida Platano: il destino che le unisce a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Ida Platano, a Uomini e Donne, sono unite non solo da una grande amicizia, ma anche da uno strano destino.

Maria De Filippi, da anni, aiuta le persone a trovare l’amore. Con Uomini e Donne, nel corso delle varie edizioni, sono nate davvero tante coppie che, ancora oggi, stanno felicemente insieme. Coppie che si sono formate sia nella versione classico di Uomini e Donne che nella versione senior.

Tra le coppie del trono classico, tra le tante, i fan ricordano con amore quelle formate da Beatrice Valli e Marco Fantini che il prossimo maggio convoleranno a nozze e che hanno due fugli; Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, genitori di due bambini; Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sposati con due figli; Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, anche loro genitori di due bambini; Clarissa Marchese e Federico Gregucci, sposata e genitori di una bambina.

Anche nel trono over sono tante le coppie nate. Tra le ultime spiccano quelle di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Tuttavia, tra i protagonisti del trono over c’è anche chi non riesce a trovare l’amore come Gemma Galgani e Ida Platano.

Gemma Galgani e Ida Platano, non solo amiche: ecco cosa le unisce a Uomini e Donne

Gemma Galgani e Ida Platano sono due delle drame storiche di Uomini e Donne. Entrambe hanno incontrato l’amore che, poi, è finito. La storia più importante di Gemma è stata sicuramente quella con Giorgio Manetti mentre quella di Ida è stata la storia con Riccardo Guarnieri. Entrambe hanno affrontato, poi, una serie di delusioni sentimentali che le accomuna ancora.

Entrambe hanno iniziato la stagione di Uomini e Donne con tante aspettative, ma nessuna delle due ha trovato l’amore. Gemma ha provato a corteggiare Franco facendogli anche un massaggio, ma il cavaliere ha dichiarato di non essere interessato a lei dal punto di vista sentimentale.

Ida, invece, sta conoscendo Alessandro che, però, non convince. Il cavaliere ha espresso la propria paura sulla possibilità di trasferirsi a Brescia, città in cui vive Ida che, lentamente, sta perdendo la fiducia in lui. Sia Gemma che Ida, dunque, faticano a trovare l’amore. In compenso, però, si godono la loro amicizia.