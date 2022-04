By

La ballerina Matilde Brandi ha aperto il suo cuore durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, raccontando il suo dramma personale. Ecco di cosa si tratta.

Matilde Brandi è stata recentemente ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno. Intervistata da Serena Bortone, la nota ballerina ha ripercorso con orgoglio tutto la sua carriera, fatta di alti e bassi ma anche di incredibili soddisfazioni. La Brandi ha inoltre raccontato il suo dramma personale che ancora oggi le provoca molta tristezza ma che, con il tempo, ha imparato ad accettare. Ecco di cosa si tratta.

Matilde Brandi ha alle spalle una carriera decisamente brillante. Ha iniziato ad apparire in televisione come ballerina agli inizi degli anni Novanta, collaborando con vere icone del piccolo schermo come Gigi Proietti, Raffaella Carrà (di cui si è svelato un clamoroso retroscena dopo la morte) e Johnny Dorelli. Oltre a una carriera ricca di soddisfazioni, Matilde ha anche avuto una vita familiare molto felice, fino a quando un evento spiacevole l’ha costretta a fare i conti con problemi mai affrontati prima. Ecco il dramma di Matilde Brandi.

Il dramma di Matilde Brandi

La Brandi si è aperta a Oggi è un altro giorno sulla fine della sua relazione con il compagno commercialista Marco Costantini. Un evento che l’ha provata molto e che non si aspettava minimamente.

Matilde e Marco si sono lasciati nel 2021 e condividono due figlie, Aurora e Sofia. Quell’anno Matilde aveva partecipato al Grande Fratello Vip e, durante la sua assenza, il marito aveva iniziato una relazione con un’altra donna. Un colpo durissimo per la Brandi, che con Costantini ha condiviso una relazione durata ben 17 anni. La ex coppia ha mantenuto buoni rapporti per il bene delle figlie e ora si può dire che la tempesta si sia placata. La stessa Matilde (che ha più volte dimostrato la sua forza di carattere) ha affermato che Costantini è un padre davvero presente e amorevole.

L’improvvisa rottura è stata però un trauma per lei. “Non me l’aspettavo, ma va bene… Le responsabilità sono di entrambi, anche io ho fatto i miei errori”, ha asserito la Brandi, che ha anche ammesso di essere riuscita a guarire il duo dolore grazie all’aiuto delle figlie e delle amiche più strette. “Adesso va bene. Il tempo guarisce tutte le ferite. Bisogna imparare dagli errori e migliorare.” Matilde si è poi dichiarata pronta a iniziare una nuova relazione, dicendosi molto più consapevole di prima.