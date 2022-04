Era la Lolita del cinema italiano: oggi è una nonna innamorata

Attrice di successo e icona cult degli anni 80, era chiamata la Lolita del cinema italiano. Oggi ha più di 60 anni e fa la nonna a tempo pieno. Ecco chi è e come è cambiata nel tempo!

Una delle icone cult del cinema italiano ha catturato recentemente l’attenzione. Stiamo parlando di Eleonora Giorgi. La donna, nata nel 1953 oggi ha quasi 70 anni e negli anni, soprattutto quelli da diva, ha dovuto affrontare situazioni poco belle.

Inizia la sua carriera da giovanissima, debuttando nel 1973 nel film “Storia di una monaca di clausura”, pellicola di genere erotico-conventuale. Da quel momento in poi la Giorgi ha collezionato film e successi, sia come attrice che poi successivamente come regista non facendosi mancare produzioni teatrali.

Da un punto di vista sentimentale, la Giorgi ha avuto due grandi uomini nella sua vita, Angelo Rizzo dal quale ha avuto un figlio di nome Andrea, nato nel 1980; e Massimo Ciavarro. una relazione durata circa 2 anni e tenuta nascosta agli occhi indiscreti. Da questa relazione è nato il suo secondo figlio Paolo Ciavarro, che tutti abbiamo imparato a conoscere per la sua esperienza al Grande Fratello Vip e che, l’ha resa nonna.

Oggi vogliamo parlarvi proprio di questo. Di come sia cambiata la vita di Eleonora Giorgi passando dal cinema, alla dipendenza alla droga e ad essere diventata nonna.

Eleonora Giorgi, da diva del cinema a nonna

Paolo Ciavarro, figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi è diventato padre di Gabriele, figlio avuto dalla compagna Clizia Incorvaia. Conosciuta durante l’esperienza del Grande Fratello Vip, i due non si sono mai più lasciati, coronando il loro sogno di diventare genitori.

Eleonora Giorgi dopo un passato dedicato al cinema. Un passato vissuto da protagonista di pellicole e di schermi oggi è diventata una nonna forte e consapevole.

Il diventare “nonna”, la emoziona in maniera totalizzante. In una recente intervista a “Oggi”, la Giorgi ha infatti rivelato le sue sensazioni:

“Mi emoziona vedere Paolo, così giovane, già padre. Mi lascia senza fiato. Ha vissuto l’amore come l’ho vissuto io. Rovinosamente e in maniera totalizzante, esattamente come me. Stanno costruendo questa loro vita in cui io sono molto presente”

Inoltre, la diva del cinema amica di Ornella Muti, ama molto utilizzare i suoi profili social. Fra questi, su Instagram, la donna ha condiviso la gioia di essere diventata nonna con scatti ritraenti lei e il piccolo Gabriele: “Nonna Ele e Gabri 💙💙💙 … tanta tenera felicità! ❤️❤️❤️”