Eleonora Giorgi: dalla dipendenza dalla droga all’arrivo del nipotino, 5 curiosità che in pochi conoscono

Eleonora Giorgi è uno dei personaggi più amati dagli italiani, ma sei sicura di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 cose che non sai.

Eleonora Giorgi è senza dubbio una delle attrici più apprezzate dal pubblico del piccolo e grande schermo. Non solo grazie al talento dimostrato durante i suoi impegni nei vari progetti cinematografici a cui ha preso parte, ma anche per la sua personalità. Personalità che ha avuto modo di sfoggiare non solo durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, all’ultima edizione condotta da Ilary Blasi, e nei vari salotti televisivi.

Molto probabilmente, grazie a queste recenti esperienze, penserai di conoscere tutto sul suo conto ma così non è. Per questo motivo abbiamo scelto di rivelarti 5 cose che probabilmente non conosci su di lei. In modo tale da poter conoscere la tua beniamina in toto: dalla dipendenza subita negli anni 80 alla notizia che di recente l’ha resa la donna più felice del mondo.

5 cose che probabilmente non conosci su Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi si è sempre raccontata senza filtri al pubblico del piccolo schermo, che durante il corso della sua carriera l’ha sempre seguita e supportata, senza mai nascondersi dietro ad un dito. Tant’è che al pubblico, questa è la prima curiosità riguardante la sua vita privata, di essere stata dipendente da eroina.

L’attrice ha rivelato che erano gli anni 80′ e che per una scena di nudo in un film, è stata pesantemente criticata e giudicata dal pubblico, etichettandola come una Lolita. La sua famiglia purtroppo stava andando sempre di più a pezzi, ha svelato poi a Domenica In, e il suo fidanzato dell’epoca aveva scelto di interrompere la loro relazione. Subito dopo, è vero, trovò l’amore con un altro ragazzo ma quest’ultimo perse la vita in un incidente in moto. La stessa moto che le aveva prestato lei e così è iniziato il suo incubo. Incubo che fortunatamente è finito da tempo.

Passiamo a toni più leggeri, sapevi infatti che suo fratello è un noto giornalista sportivo? Il fratello di Eleonora Giorgi è Lamberto Giorgi. Lo avresti mai detto? Ma attenzione perché le curiosità sul suo conto non finiscono di certo qui.

Come anticipato, Eleonora qualche anno fa ha scelto di mettersi alla prova, sperimentando l’esperienza al Grande Fratello Vip. Durante le settimane trascorse nella Casa più spiata d’Italia, l’attrice si era dimenticata delle telecamere facendo dei commenti poco carini su Zucchero, rivelando di averlo visto in condizioni non bellissime per poi ribadire che è un grande artista.

L’esperienza nel reality show è stata poi ripetuta, l’edizione successiva, anche da suo figlio Paolo Ciavarro. Lì lui è riuscito a trovare l’amore con Clizia Incorvaia, ma inizialmente la Giorgi non era molto favorevole a quest’unione, rivelando che avrebbe preferito una donna con un passato più semplice al fianco di suo figlio.

Ora quei dubbi sono più che superati, in quanto è felicissima di diventare nonna per la prima volta propria della coppia formatesi al GF Vip!