Coppia nata e scoppiata dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ad un anno di distanza hanno deciso di fare il grande passo. La loro relazione sta per cambiare…

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2020 (non quella in corso attualmente) condotta da Alfonso Signorini, è nata la coppia di reclusi formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Un amore forte e preponderante, scoppiato sotto le mura della casa del Grande Fratello. Prima di loro, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dopo di loro Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli?

L’influencer 40enne che recentemente è stata al centro del gossip per una presunta seconda gravidanza ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti insieme a Paolo, di un momento molto importante per lo sviluppo e il consolidarsi della loro relazione.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vanno a convivere

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di andare a convivere. Dopo poco meno di un anno d’amore, la coppia sbocciata nella casa del “Grande Fratello Vip” ha deciso di fare il grande passo e andare a convivere. Sui social si sono immortalati tra gli scatoloni pieni di tutte le loro cose, pronte per essere sistemate nella nuova casa romana. Quello che stupisce dello scatto è l’outfit di Clizia, un abbigliamento un po’ particolare per fare un trasloco, la Incorvaia si mostra infatti con un vestitino di tulle fucsia e décolletées!

I due sono in pieno caos per il trasloco, ma non riescono a contenere la gioia per aver preso casa a Roma, come fanno intendere condividendo alcune foto e IG Stories in cui mostrano l’appartamento pieno zeppo di scatoloni ancora da svuotare per sistemare gli indumenti e gli oggetti di entrambi racchiusi dentro. Un bel traguardo per la coppia, 40 anni lei e 29 lui, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.