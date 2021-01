Se vuoi tornare in forma ma non sai da dove iniziare ecco 10 trucchi per dimagrire ed eliminare la cellulite senza fatica.

Dimagrire ed eliminare la cellulite non è sempre facile e per arrivare in forma in tempo per l’inizio della stagione calda occorre muoversi sin da ora.

Le diete lampo infatti sono spesso consigliate specie perché riprendere il peso subito dopo è un attimo. E allora meglio premunirsi per tempo e iniziare a pensare già in vista dell’estate per fissare un’obiettivo nella mente.

A tal proposito ecco 10 trucchi per dimagrire ed eliminare la cellulite senza troppa fatica. Scopriamoli subito.

Ecco i 10 trucchi per dimagrire ed eliminare la cellulite

Se pensi che sia giunto il momento di rimettersi in forma ma non sei una persona esattamente super attiva ti sveliamo 10 trucchi per dimagrire ed eliminare la cellulite senza troppi sforzi.

Di recente ti avevamo spiegato i trucchi infallibili per dimagrire se sei pigro, ed ora invece vogliamo darti qualche dritta per perdere peso senza fare sforzi esagerati. Scopriamole subito.

1) Bere acqua calda e miele a digiuno appena svegli. Mezzo bicchiere di acqua è sufficiente con l’aggiunta di un cucchiaino di miele. Un farmaco naturale che riequilibra l’organismo. Un vero e proprio toccasana per ripulire anche l’intestino.

2) Evitare diete drastiche perché si ottiene l’effetto contrario. Al primo sgarro riprenderemo subito il peso perso e poi sarà più difficile da eliminare.

3) Mangia poco ma spesso. Se facciamo passare troppo tempo tra un pasto e l’altro il nostro corpo riduce l’attività metabolica. Meglio invece fare due spuntini sani al giorno, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio. Indicati in questo caso sono alimenti come frutta e verdura, ad esempio carote crude, mele, banane ma anche frutta secca come noci, nocciole, mandorle. Scopri anche questi spuntini sani.

4) Non mangiare prima di andare a dormire. Le calorie che immettiamo a quest’ora facciamo molta fatica ad eliminarle. Questo perché il corpo non avrà tempo di smaltirle e sono anche le calorie più difficili poi da eliminare.

5) Bere almeno due litri di acqua al giorno. Se si fa fatica a bere l’acqua possiamo assumere anche acque detox, tra cui quella al cetriolo, delle tisane, degli infusi. Più beviamo e più smaltiremo.

6) Non utilizzare troppo sale. Fondamentale per eliminare ritenzione idrica e cellulite. Il palato si abituerà già dal quarto giorno.

7) Cammina almeno 30 minuti al giorno. A meno che non siate degli sportivi basterà fare anche 30 minuti al giorno di camminata. Approfittiamo ad esempio per fare una commissione e andare a piedi anziché in macchina.

8) Mangiare lentamente. A tavola non dobbiamo abbuffarci e non avere fretta. Il senso di sazietà arriva 20 minuti dopo al nostro cervello. Se mangiamo il pranzo in 10 minuti avremo ancora fame, basterà resistere per altri 10-15 minuti e il senso di appetito passerà.

9) Fare la spesa a stomaco pieno. Sembra una banalità ma se ci andiamo affamati compreremo per gola cose che normalmente non compreremmo. A stomaco pieno faremo acquisti più consapevoli. Se in casa abbiamo snack come patatine, merendine o dolciumi vari sostituiamoli con cose più sane.

10) Dormire almeno 8 ore al giorno e cercare di rilassarsi. Lo stress, infatti, non sempre aiuta a perdere peso, anzi in molti casi genera più fame, soprattutto quella nervosa.