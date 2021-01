Sei pigro? Ecco 5 trucchi infallibili per dimagrire: scoprili subito!

Vuoi perdere peso ma sei pigro e non hai voglia di fare attività fisica o peggio metterti a dieta. Come fare? Ecco 5 trucchi infallibili per dimagrire se sei pigro: scoprili subito!

Dimagrire velocemente senza mettersi necessariamente a dieta e senza fare sedute di allenamento estenuanti? Anche se può sembrare strano si può, basta adottare alcuni semplici accorgimenti che ci potranno aiutare a perdere peso.

Si tratta di piccole abitudini che forse non ci verrebbero in mente nella vita di tutti i giorni ma che invece possono tornare davvero utili per dimagrire soprattutto se pensi di essere una persona molto pigra.

Se ritieni che sia arrivato il momento di dimagrire ma non sai come fare perché sei pigro e non ami metterti a dieta, né tantomeno fare attività fisica, ti sveliamo 5 trucchi infallibili per dimagrire senza troppi sforzi.

Ecco i 5 trucchi infallibili per dimagrire se sei pigro

Per molti dimagrire non è facile, specie se parliamo di persone pigre. Abbiamo sempre saputo che alla base di una perdita di peso deve esserci una dieta sana e ipocalorica e l’attività fisica.

Ma per quelle persone che non amano uscire a correre o peggio andare in palestra esiste una soluzione? Ebbene sì e stiamo per svelarvela. E chi non ama fare diete? Ecco altri piccoli trucchi.

Vediamo cosa fare per dimagrire se sei pigro. Ecco 5 trucchi infallibili da mettere in pratica tutti i giorni.

1) L’attività fisica è alla base di un corpo sano e tonico. Se però ti mette pensiero l’idea di uscire di casa per fare movimento la soluzione è fare gli esercizi dentro al tuo letto. Basterà digitare su Google “esercizi a letto” e usciranno fuori una marea di idee da mettere in pratica. Mentre guardi la tv o leggi un libro puoi fare ripetizioni per l’interno coscia o eseguire gli addominali. Su internet troverai tantissime idee che fanno al caso tuo. In questo modo potrai metterti in moto senza nemmeno doverti alzare dal letto.

2) Sostituire il solito piatto con un più piccolo. Quando decidiamo di metterci a dieta la prima cosa che facciamo è diminuire le porzioni, oltre a scegliere alimenti più sani. Poi però ci sentiamo affamati. Allora anziché usare il solito piatto sostituiamolo con uno più piccolo. Questo ci farà avere l’illusione di mangiare lo stesso quantitativo di cibo anche se in realtà ne stiamo consumando meno.

3) Camminare mentre parli al cellulare. Può sembrare una banalità ma se sei una persona che sta spesso al telefono anziché buttarti sul divano a parlare: cammina!. Anche se stai dentro casa, fai avanti e indietro dal salotto alla cucina e poi vai in camera e gira per il bagno e procedi così per tutta la telefonata. Se hai un giardino ancora meglio. Ti stupirai di quanto puoi camminare stando al telefono. In questo modo fai attività fisica e bruci calorie senza nemmeno accorgertene.

4) Se hai tanta fame bevi. Spesso quando sentiamo i morsi della fame pensiamo che di essere affamati ma in realtà è solo sete. Cosa fare allora? Beviamo acqua ma lontano dai pasti. In questo modo eviteremo di gonfiarci. Meglio se lo facciamo prima di mangiare. Ad esempio prima di colazione, prima di pranzo, prima di addentare uno snack o prima di cena. In questo modo avremo meno fame poi ai pasti. Di conseguenza questo ci spingerà anche a mangiare di meno.

5) Non usate la bilancia troppo spesso. Dopo un periodo in cui avete ceduto ai peccati di gola, come ad esempio quello delle festività natalizie, o avete fatto poca o nulla attività fisica, e non riuscite più a chiudere quel paio di jeans che tanto vi piace ecco cosa dovete fare. Non buttateli ma metteteli da parte. Anziché pesarvi tutti i giorni sulla bilancia prendete quel paio di jeans come obiettivo. Provate ogni settimana ad indossarlo fino a che non ci rientrerete alla perfezione. Questo vi motiverà molto di più della bilancia.

