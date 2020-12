Spuntini sani: 10 idee light per arrivare in forma a Natale

Il Natale si avvicina e con esso anche le abbuffate: ecco 10 spuntini sani e light per arrivare in forma per le feste.

È partito ormai il countdown natalizio e già le nostre dispense si sono iniziate a riempire di dolciumi e cibi più calorici in vista delle festività imminenti.

E se l’aumento di peso è dietro l’angolo dobbiamo adottare alcune strategie in vista delle abbuffate natalizie.

Il segreto per arrivare in forma al Natale non è quello di stare necessariamente a dieta ferrea nei giorni precedenti, ma di mangiare in maniera sana ed equilibrata. Per questo vi daremo alcune idee per degli spuntini sani e light da fare nel corso della giornata.

Ecco i suggerimenti per arrivare in forma al Natale

Il segreto per arrivare in forma a Natale non è quello di digiunare nei giorni precedenti, anzi, tutto ciò potrebbe essere addirittura controproducente perché rischiereste di riprendere il doppio del peso abbuffandovi poi durante le festività.

Naturalmente è scontato che se si vuole cercare di mantenere il proprio peso forma o non ingrassare eccessivamente durante le feste qualche peccato di gola potremo concedercelo a patto di non sgarrare poi nei giorni che non siano prettamente quelli dei pranzi o cene comandati.

Vale a dire che il 27, il 28, il 29 e il 30 dicembre, solo per fare un esempio, è meglio evitare di ingurgitare i dolciumi avanzati e tutto quello che non abbiamo consumato il giorno di Natale.

Quindi qualche sgarro sì ma nei limiti. Vi avevamo anche consigliato come stimolare il metabolismo in vista delle vacanze natalizie.

Oltre a questi accorgimenti sarà importante controllare la nostra dieta. A tal proposito vi abbiamo suggerito cosa mangiare a cena per arrivare in forma al Natale.

Nell’ottica di consumare 5 pasti al giorno in maniera bilanciata e con cibi sani ecco invece alcune idee per degli spuntini light e spezza fame da inserire nella vostra dieta a metà mattina o metà pomeriggio così da non arrivare super affamati all’ora dei pasti principali.

Spuntini sani per arrivare in forma a Natale

Ecco i 10 spuntini che possiamo consumare per non ingrassare e arrivare in forma a Natale:

1) Frutta fresca. Un grande classico. La frutta di stagione è sempre consigliata per una merenda leggera e sana. Quindi via a mele, pere, melagrane, arance e mandarini. Qui vi avevamo spiegato come e quanti consumarne per restare in forma. E poi anche la frutta tropicale, come banane, ananas, avocado.

2) Spremute. Oltre alla frutta fresca potrebbe essere un alternativa sana e consigliata, specie perché ricca di vitamina C una spremuta di arance fresche. Uno spuntino utile anche a rafforzare le difese immunitarie in vista di Natale. Non solo, ottima è anche quella a base melagrana per fare il pieno di antiossidanti e vitamine.

3) Smoothie. Una bevanda a base di frutta con la caratteristica di essere spumosa e molta fredda. Si prepara con il ghiaccio tritato e si può aggiungere della bevanda preferibilmente a base vegetale come latte di mandorle, riso o cocco.

4) Barretta ai cereali fatta in casa. Un pieno di energia goloso che vi darà quella carica necessaria per affrontare il resto della giornata senza appesantirvi. A tal proposito consigliamo questa ricetta con i semi di sesamo.

5) Frutta secca. Non solo quella fresca, anche la frutta secca è un ottimo pieno di energia. Potrete scegliere tra quella in guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e pinoli. Ma anche arachidi, noci brasiliane, noci pecan, anacardi, macadamia, queste sono però d’importazione. La frutta secca apporta molte calorie ma se consumata nelle giuste quantità fornisce i nutrienti necessari all’organismo tra cui grassi insaturi, proteine, fibre, vitamine, minerali e antiossidanti.

6) Fette biscottate con un velo di marmellata senza zucchero. Un paio è una porzione sufficiente per uno spuntino. Meglio se utilizzate una marmellata fatta in casa preparata senza aggiungere lo zucchero.

7) Mela cotta. Rigorosamente senza zucchero può essere una valida alternativa alla frutta fresca.

8) Yogurt magro o greco e cereali. Può essere un valido spuntino se si è particolarmente affamati. Infatti, questo abbinamento è ottimo anche per essere consumato a colazione.

9) Cioccolato fondente. A patto che se ne consumi un quadratino ma solo una volta ogni tanto.

10) Parmigiano. Anche in questo caso un pezzettino da circa 40 grammi sarà sufficiente per fermare il vostro appetito.

Queste sono alcune idee light per non appesantirvi troppo in vista del Natale ma sempre valide se si vuole seguire un regime di alimentazione sano ed equilibrato.