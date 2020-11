È iniziato il countdown in vista del festività natalizie. Ecco alcuni consigli utili per stimolare il metabolismo prima di Natale.

Ci siamo. È iniziato il conto alla rovescia in vista del Natale. C’è chi ha già preparato l’albero, chi si appresta a farlo nei prossimi giorni e nei negozi già campeggiano ovunque pandori, panettoni e dolciumi natalizi di ogni genere.

Anche se quest’anno le festività saranno probabilmente in formato molto ridotto a causa della pandemia da Coronavirus, questo non farà rinunciare di certo, la maggior parte delle persone, a degustare ugualmente degli ottimi manicaretti. Sì, ma poi la linea?

Tra lockdown e restrizioni varie come palestre e piscine chiuse, in tanti hanno rinunciato anche a svolgere attività fisica, ecco che allora diventa fondamentale mettersi in riga prima delle feste. Scopriamo come stimolare il metabolismo e perdere qualche chilo in vista di Natale.

I consigli utili per stimolare il metabolismo da qui a Natale

È iniziato il countdown in vista del Natale. Manca poco più di un mese all’arrivo della festività più attesa dell’anno da grandi e piccini ecco perché è essenziale fin da ora provvedere a tenersi in forma.

Durante le festività, e non solo il giorno di Natale, come tutti ben sappiamo ci capiterà spesso di lasciarci andare a peccati di gola che saranno inevitabili con tutto il ben di Dio che troviamo sopra alle nostre tavole.

Come fare allora per non prendere troppi chili e doverci poi ritrovare dopo l’Epifania con un fardello da smaltire? Semplicemente iniziando ad adottare alcune buone abitudini sin da subito.

In particolare dovremo imparare a stimolare il metabolismo con azioni mirate unendo tre fattori: alimentazione corretta, modi e abitudini di nutrirsi e attività fisica.

Scopriamo insieme quali sono i consigli più efficaci per stimolare un metabolismo lento e perdere anche qualche chilo in vista di Natale.

1) Innanzitutto evitare di fare digiuni. Questo infatti tenderà a ridurre l’attività del metabolismo, rivelandosi addirittura controproducente. Questo perché quando andremo a reintrodurre più cibo lo assimileremo subito.

2) Consumare i pasti lentamente. È nella bocca che avviene la prima digestione. Mangiando velocemente e voracemente gli alimenti vengono ingoiati praticamente interi o quasi. E questo non farà altro che produrre molta aria nel nostro stomaco e intestino che si espliciterà con un fastidioso gonfiore addominale. Il consiglio è quindi quello di prenderci tutto il tempo necessario per alimentarci e non impiegare meno di 20 minuti per consumare un pasto.

3) Mangiare poco e spesso. Una frase detta e ridetta da dietologi e nutrizionisti. Frammentare i pasti nell’arco della giornata con uno spuntino a metà mattinata e uno a metà pomeriggio aiuterà a spezzare la fame e a non arrivare affamati ai due pasti principali, il pranzo e la cena. Tra i cibi che possiamo scegliere ci sono frutta e verdura fresca di stagione. Ottimi sono il sedano, la carota e il finocchio crudi perché ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Inoltre, favoriscono l’effetto detox e le fibre offrono un senso di sazietà. Altrimenti possiamo optare per della frutta secca a guscio come noci, mandorle o nocciole, che offrono una discreta quantità di Omega-3. Da evitare gli spuntini dopo cena o prima di dormire. Mentre si dorme il metabolismo rallenta quindi quello che consumiamo in quell’arco di tempo si immagazzina nei tessuti come riserva.

4) Bere la giusta quantità d’acqua. Almeno un paio di litri al giorno è la dose giornaliera raccomandata, distribuita nell’arco di tutta la giornata. L’acqua inoltre è importante perché attiva la termogenesi un particolare processo metabolico che consiste nella produzione di calore da parte dell’organismo, soprattutto nel tessuto adiposo e muscolare. Possiamo considerare come liquidi anche tisane e infusi purché non zuccherati.

5) Frutta e verdura tutti i giorni. La dose raccomandata è di 2 porzioni di frutta e 3 di verdura al giorno. Grazie a tali sostanze infatti elimineremo le tossine accumulate nell’organismo.

6) Consumare la giusta quantità di proteine. Le migliori sono quelle che derivano da pesce, carne o formaggi come il Parmigiano Reggiano o Grana Padano. Quest’ultimi hanno infatti pochi grassi rispetto a tanti altri formaggi. Aiutano a stimolare il metabolismo e sono particolarmente utili per chi si allena.

7) Introdurre nella dieta carboidrati complessi insieme alle fibre. In poche parole paste e pane integrali saranno da prediligere. Sconsigliati invece alimenti con alte dosi di zucchero. Cibi con alto indice glicemico favoriscono l’accumulo di grasso causando nel lungo periodo anche l’insulino-resistenza. Una condizione che tende a rallentare il metabolismo.

8) Alimenti ricchi di iodio. Se non si hanno problemi di ipertiroidismo questi cibi aiuteranno a far funzionare il metabolismo. Alcuni degli alimenti da consumare in questo caso, ricchi di tale sostanza, sono pesce di mare, crostacei, molluschi, sale marino, latte vaccino, uova, e altri.

9) Praticare attività fisica. Anche se la palestra o la piscina che frequentavate è chiusa potrete comunque tenervi attivi anche da casa. Nel corso di questi mesi il web si è riempito di tutorial di ogni genere con lezioni di fitness e workout vari. Di sicuro non sarà difficile non trovare qualcosa. Fare sport vi aiuterà ad aumentare la massa magra. I muscoli tendono a bruciare calorie e più sono allenati e sviluppati più bruceranno anche in condizioni di riposo. Dobbiamo ragionare come se i muscoli fossero dei serbatoi che contengono acqua e zuccheri, dei tessuti vivi con richieste metaboliche superiori ai tessuti adiposi, e che ci aiutano a bruciare i grassi favorendo dunque la perdita di peso.

Naturalmente questi consigli sono validi tutto l’anno ma in vista delle festività natalizie sarà ancora più utile seguirli alla lettera per ottenere dei risultati importanti dal punto di vista della stimolazione del metabolismo e della conseguente perdita di peso.

Vi avevamo inoltre, già suggerito quali sono gli errori da evitare per arrivare in forma perfetta a Natale.

Seguendo questi semplici consigli potrete arrivare a Natale concedendovi anche qualche peccato di gola senza troppi sensi di colpa.