Barrette energetiche ai semi di sesamo e cioccolato: lo snack sano

Le barrette energetiche ai semi di sesamo e cioccolato sono uno snack sano e facile da preparare. Adatto anche per la merenda dei bambini.

Le barrette ai semi di sesamo e cioccolato fondente fatte in casa sono uno snack sano, nutriente e gustoso.

Adatti alla merenda dei bambini questi dolcetti fatti con miele e zucchero di canna delizieranno il palato anche degli adulti che potranno consumarli come spuntino spezza fame.

A differenza di quelle industriali queste barrette fatte in casa delizieranno il vostro palato in modo semplice e delizioso senza però appesantirvi.

Ecco la ricetta delle barrette ai semi di sesamo e cioccolato fondente

Le barrette proteiche, se fatte in casa, possono essere un alimento salutare, a patto di utilizzare ingredienti sani e di qualità. Esistono infatti in commercio molte tipologie di queste barrette che promettono di far perdere peso ma in realtà non è sempre così.

Se avete deciso di provare a farle a casa in modo da essere sicure di metterci dentro tutti ingredienti controllati questa ricetta è quello che fa per voi. Scopriamo passo dopo passo come realizzare le barrette al sesamo e cioccolato.

Ingredienti

250 g di semi di sesamo

1 limone biologico, la scorza

100 g di zucchero di canna

100 g di miele d’acacia

olio di semi q.b.

200 g cioccolato fondente a pezzi

Preparazione

Iniziamo la nostra preparazione mettendo i semi di sesamo in una padella tostandoli a fiamma viva per almeno tre minuti facendo attenzione a non bruciarli. Quindi mettiamoli in una ciotola da parte.

A questo punto nella padella mettiamo la scorza del limone, evitando la parte bianca, lo zucchero di canna e il miele d’acacia e cuociamo fino a che non raggiungerà il bollore. Dopo 5-6 minuti, quando si sarà formato uno sciroppo dal color ambrato aggiungiamo i semi di sesamo precedentemente tostati e mescolando bene il composto facciamo cuocere per altri 5 minuti.

Una volta cotto trasferiamo il nostro composto su un foglio di carta da forno unto con olio di semi e copriamolo con un altro foglio unto.

A questo punto con un matterello stendiamo l’impasto all’altezza di circa 1 centimetro. Quindi ungiamo con l’olio di semi un coltello dalla lama liscia e tagliamo il composto in quadrotti o barrette della dimensione desiderata, finché è ancora tiepido. Ora lasciamo raffreddare completamente.

A questo punto potremo consumare le barrette così come sono o aggiungere la cioccolata fondente.

In tal caso prendiamo un pentolino e sciogliamo a bagnomaria il cioccolato fondente. Una volta sciolto versiamolo sopra alle barrette formando delle striscioline di cioccolato. Altrimenti potremo bagnare uno dei due lati della barretta.

Quindi lasciamo raffreddare appoggiando le barrette dal lato dove non c’è la cioccolata.

Si consiglia di consumare le barrette al sesamo e cioccolato entro una settimana conservandole in un contenitore di vetro a chiusura ermetica.