By

Scopri i diversi modelli di scarpe che proprio non puoi lasciarti sfuggire durante queste saldi invernali che aprono il 2021

Avete già terminato i vostri acquisti con i saldi? Se nel portafoglio o sul conto in banca avete ancora qualche cosa da investire il nostro suggerimento è farlo con le scarpe.

Dopo avervi indicato I 5 must have di H&M da acquistare con i saldi e I 5 capi e accessori irrinunciabili di Zara da acquistare con i saldi, ecco le 5 paia di scarpe che dovete assolutamente acquistare con questi saldi di inizio 2021.

5 scarpe must have per i saldi invernali 2021

Dai tacchi ai bassissimi, dagli stivali cuissard ai mocassini: ecco i cinque modelli di scarpe che durante questi saldi non potrai far a meno di acquistare.

Stivaletti con il tacco – Mai scarpa fu più versatile e mai scarpa fu, di conseguenza più desiderata. In questa stagione poi le proposte di modelli con diversi colori, fantasie e forme di tacco si sono veramente sprecate. Si passa infatti da tonalità classiche e raffinate, come il bordeaux, il rosso rubino, il blu e il color cuoio, tutte molto Inn in questo inverno 2021, ai pattern animalier che regalano un tocco decisamente più estroso e d’impatto

Décolleté – Il “classico dei classici” ma, proprio per questo, semplicemente irrinunciabili. Di queste calzature non se ne hanno mai troppe e, dunque, se già avete le classicissime nere potrete pra puntare sulle nuance metallizzate e, anche in questo caso, sulle più disparate fantasie animalier.

Slingback – Tornate di gran moda grazie alle proposte di brand famosissimi come Chanel e Dior, il modello di calzatura con punta chiusa e cinturino dietro il tallone scoperto viene proposto nelle nuance tipiche della stagione (blu, nero, grigio) ma anche in sfumature più chiare, una sorta di “primavera in anticipo. Plus di questa calzatura: l’avete mai provata nella variante flat?

Stivale alto a punta – Potete osare con un cuissard ma anche rimanere sotto il ginocchio, l’essenziale è che ci sia la punta, il grande ritorno del momento. Per quanto riguarda il tacco nessuna paura,a potrete veramente sbizzarrirvi, da quelli bassi e stretti agli alti e larghi, senza dimenticare poi la possibilità di spaziare con le diverse sfumature del marrone tanto di moda e, perché no, anche un tocco metallizzato.

Mocassini – Sia quelli con le stringhe, che quelli con chiusura a fibbia e/o con applicazioni varie, saranno sempre e comunque una scelta chic ma comoda. Se desiderate poi svecchiare un po’ il modello potrete optare per nuance insolite come i colori pastello da riproporre poi anche in primavera.