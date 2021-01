Clizia Incorvaia è incinta di Paolo Ciavarro? Le foto pubblicate sul suo account Instagram e il desiderio di diventare genitori insieme non lasciano dubbi. La coppia è in attesa del primo figlio?

Gli indizi disseminati in giro sui social dell’influencer 40enne sono chiari, Clizia Incorvaia è incinta. Su questo i fan della coppia sembrerebbero non avere dubbi. Del resto anche molte dichiarazioni fanno presagire un nuovo bebè in arrivo. Clizia si aggiunge alla lista di celebrità incinte nell’ultimo anno, poco tempo fa vi avevamo parlato di Belen Rodriguez in attesa del secondogenito.

Lo stesso Paolo Ciavarro aveva dichiarato che Clizia fosse la donna della sua vita e che per questo motivo sarebbe pronto a diventare padre. Clizia e Paolo hanno fatto sognare i loro fan grazie all’amore nato e cresciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Dall’amore scoppiato così per puro caso, alla convivenza e al matrimonio. Alla coppia sembrerebbe mancare un unico tassello per coronare il loro amore. Bambino in arrivo? Le foto di Clizia non lasciano dubbi: è incinta.

Clizia Incorvaia e le foto con il pancione che hanno fatto sognare i fan

La foto con il pancione di Clizia fa il boom di like. Gli indizi seminati sui social sono tanti: dalla foto con il pancione al video riassuntivo di un anno insieme a Paolo Ciavarro passato al massimo e a tutta felicità. Ma non è come sembra.

Le foto pubblicate dalla nota influencer sono vecchie. Difatti appartengono al lontano 2015, quando Clizia era in attesa della sua adorata Nina, la figlia avuta con l’allora neo marito Francesco Sarcina. Nessuna gravidanza imminente per la coppia Incorvaia – Ciavarro eppure il desiderio di metter su famiglia è ancora molto forte.

Anche se…secondo molti fan le foto della prima gravidanza e del magnifico anno insieme trascorso con il compagno conosciuto al Grande Fratello Vip sarebbero un segno. La bella Incorvaia, secondo i suoi follower, sarebbe davvero incinta ma sta semplicemente aspettando di superare i canonici tre mesi di gravidanza per rendere ufficiale la notizia. Sarà davvero così?