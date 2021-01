Can Yaman esplode contro le fan: il duro gesto non passa inosservato

Can Yaman non ha più intenzione di tollerare i commenti delle sue fan sulla sua conoscenza con Diletta Leotta, che non approvano questa unione, ed ha preso una dura decisione.

Can Yaman è uno degli attori più amati del piccolo schermo degli italiani. Il segreto del suo successo non è così difficile visto che oltre ad avere talento da vendere, è bello da morire. Elementi che hanno fatto subito breccia nel cuore dei fan e non solo.

Il bell’attore turco, da qualche tempo, ha scelto di iniziare una frequentazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. I due non hanno mai confermato o smentito tale indiscrezione sul loro conto, ma sono stati paparazzati dal settimanale Chi, che li ha mostrati insieme la prima volta dopo l’indiscrezione lanciata da Anna Pettinelli.

La notizia non ha fatto assolutamente piacere alle fan che in un primo momento si sono rifiutate di credere a tale notizia, accusando i media di fornire fake news e non appena hanno avuto modo di poter visionare le foto che ritraggono i due insieme si sono prontamente scagliate contro l’attore, affermando di essere rimaste deluse da lui in quanto avrebbe dovuto puntare ad una donna diversa e non la Leotta.

Le critiche sono state piuttosto dure soprattutto ripetitive, tanto da far arrabbiare Can Yaman contro le sue fan che ha non solo ha scelto di rompere il silenzio su questa storia, ma anche di prendere una dura conseguenza contro le sue fedeli sostenitrici.

Diletta Leotta e Can Yaman, lui precisa: “Sono solo fatti miei”

Can Yaman che non ha mai fatto mistero di essere una persona molto riservato, caratteristica probabilmente derivata anche dalla sua cultura, ha scelto di rompere il silenzio, scegliendo anche di prendere una dura conseguenza nei confronti delle sue fan. Che cos’è successo?

L’attore, nelle sue Instagram stories, ha pubblicato il seguente messaggio: “Sono soltanto fatti miei” ha sbottato, per poi scegliere di bloccare i commenti alle sue fan su Instagram, impedendo loro di avere un qualsiasi contatto diretto con lui, scegliendo anche di eliminare il suo profilo Twitter.

Un gesto forte quello dell’attore che ha scelto di difendere non solo la sua privacy, ma anche Diletta Leotta che ha subito gravi attacchi da parte delle sue fan, che sono anche ricercate dalle forze dell’ordine per l’assembramento a Roma, che l’hanno pesantemente insultata soltanto per essersi avvicinata al loro beniamino. Lui, però, con giusta ragione, ha scelto di agire di conseguenza, facendo loro capire che un conto è il personaggio che interpreta sul piccolo e grande schermo, un altro è la sua vita privata che riguarda solo e soltanto lui.

Can Yaman e Diletta Leotta continuano la loro conoscenza, andando contro i fedeli sostenitori del protagonista di DayDreamer che non ha alcuna intenzione di assecondare tutti i loro capricci, visto che lo vorrebbero impegnato soltanto con loro o con la protagonista della fiction che li ha fatti innamorare durante il corso di questi mesi.