Brutta esperienza quella di Cecilia Rodriguez, che ha subito (di nuovo) un furto nella sua nuova casa. Ecco il racconto eloquente della celebre sorella di Belen.

Cecilia Rodriguez ha subito un altro furto nella casa in cui andrà a vivere con il fidanzato Ignazio Moser. La bella showgirl ha raccontato l’accaduto ai suoi followers in macchina, mentre si stava recando agli studi Mediaset per prendere parte alla puntata in diretta dell’Isola dei Famosi. Un evento che l’ha fatta andare su tutte le furie, soprattutto perché la showgirl era già stata derubata precedentemente. Ecco il racconto di Cecilia ai suoi followers su Instagram.

Mentre si dirigeva agli studi Mediaset per la diretta dell’Isola dei Famosi, la più giovane delle sorelle Rodriguez si è lasciata andare a un racconto dettagliato su un nuovo furto avvenuto nella casa in cui andrà ad abitare con il suo fidanzato Ignazio Moser. Si è trattato di un ritorno improvviso della Rodriguez sui social, visto che da qualche ora la showgirl aveva messo in stand by tutte le piattaforme.

Il racconto di Cecilia Rodriguez sul furto subito

Nel suo racconto su Instagram, Cecilia (che secondo alcuni avrebbe effettuato qualche ritocchino chirurgico nel corso degli anni) è apparsa chiaramente furiosa e amareggiata per quanto accaduto. La showgirl ha infatti lasciato inattivo il suo account Instagram per diverse ore e i fan si sono chiesti a cosa fosse dovuta questa insolita assenza.

Poi, mentre si recava agli studi Mediaset, la Rodriguez ha tenuto ad aggiornare i fan sul recente triste avvenimento: “Scusate se sono sparita per un po’, ma non mi è successa una cosa carina, non mi faceva piacere condividerla, sono accadute delle cose veramente brutte.” E ha continuato: “non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere le cose brutte, ma mi hanno rubato… ecco. Non c’è niente da dire”. L’espressione del suo volto, d’altronde, diceva già abbastanza: un misto di rabbia e dispiacere. La Rodriguez non ha però specificato cosa i ladri le abbiano sottratto (nell’appartamento erano già presenti molti dei suoi preziosi abiti e alcuni ninnoli).

Non si tratta, a ogni modo, della prima volta che le Rodriguez subiscono un furto. Lo scorso gennaio il negozio delle sorelle Rodriguez era stato preso di mira da alcuni ladri. Questi, però, non erano riusciti a mettere in pratica il loro piano grazie all’intervento del padre delle due, Gustavo. Solo il mese dopo, inoltre, i ladri erano riusciti a entrare nella casa di Cecilia e Ignazio, trafugando tutto ciò che di valore avevano trovato all’interno. Insomma, un nuovo anno davvero complicato per Cecilia Rodriguez (che si è recentemente andata a una confessione inedita sulla sua famiglia). Speriamo che quest’ultimo furto sia l’ultimo!