Per ogni fisico esiste l’outfit perfetto! Non ci credi? Scopri qual è il tuo!

Ad ogni fisico esiste l’outfit perfetto! Ma qual è la mia forma fisica? E quale outfit si adatta meglio alle mie esigenze? Se vuoi rispondere a queste domande sei sulla guida di stile giusta! Ecco come realizzare l’outfit perfetto in base alla tua forma fisica!

Chi ama la moda come noi fashion lovers sa bene quanto sia importante indossare il look giusto. Ci fa sentire invincibili, pronte ad affrontare la nostra giornata come se dovessimo salire su un ring. Con il giusto outfit ci sentiamo belle, forti e sicure! Allo stesso modo ci capita, invece, di non sentirci a nostro agio quando indossiamo un outfit sbagliato. Avvertiamo tutte le nostre insicurezze venir su non appena indossiamo il pantalone che non ci valorizza o la maglia troppo scollata. Per questo motivo la moda è importante, perché ci da la forza e la carica per affrontare tutte le situazioni che la vita ci mette di fronte!

Quante volte ci siamo fermate davanti alla vetrina del nostro negozio preferito e ci siamo innamorate dei capi esposti su un manichino? Poi magari siamo entrate e abbiamo acquistato ad occhi chiusi, ma una volta arrivate a casa il capo dei nostri sogni è diventato in un secondo quello dei nostri incubi.

È successo a tutte noi almeno una volta nella vita, di comprare ciò che ci piace senza pensare a ciò che ci sta veramente bene!

Perché il primo passo per essere al top con l’abbigliamento è capire cosa può valorizzare la nostra forma fisica. E per fare ciò dobbiamo, a volta, evitare determinati capi.

Ad esempio, se la tua body shape, ossia forma del fisico, è a pera, cosa dovresti indossare e cosa no per valorizzarti?

Ecco la guida di stile targata CheDonna che risponderà a questa domanda! Siete curiose? Iniziamo subito!

L’outfit perfetto in base al tuo fisico esiste, bisogna solo conoscere le giuste regole di stile!

Prima di iniziare a vedere le regole di stile per creare l’outfit perfetto che si adatti al nostro fisico bisogna fare una precisazione: ogni donna deve utilizzare la moda per sentirsi al meglio! Non esistono regole reali, ma solo consigli di stile, che possiamo utilizzare a nostro piacimento ogni volta che vogliamo!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli outfit da prediligere in base alla nostra forma fisica:

fisico a rettangolo: in genere chi ha un fisico cosiddetto “a rettangolo” presenta una fisicità esile, ma senza un punto vita molto delineato. Qui si può giocare con le giacche taglio blazer, magari da indossare sopra una t-shirt oversize e un jeans taglio boyfriend, il tutto da chiudere con una sneakers. Chi presenta questa fisicità porterà molto bene anche i jeans a vita bassa, estremamente di tendenza per il 2022.

in genere chi ha un fisico cosiddetto “a rettangolo” presenta una fisicità esile, ma senza un punto vita molto delineato. Qui si può giocare con le giacche taglio blazer, magari da indossare sopra una t-shirt oversize e un jeans taglio boyfriend, il tutto da chiudere con una sneakers. Chi presenta questa fisicità porterà molto bene anche i jeans a vita bassa, estremamente di tendenza per il 2022. fisico a pera : per fisico “a pera” si intende quella tipologia di fisico che mostra il punto vita piccolo e fianchi accentuati. Quindi per valorizzare la nostra fisicità a pera dovremo sicuramente mettere in risalto la parte superiore del corpo e il punto vita. Ad esempio con un look composto da blusa con scollatura a V, indossata all’interno di un pantalone o jeans a vita alta, possibilmente dritto in gamba o a campana, in modo da dare slancio anche alle gambe! A proposito, ecco i pantaloni perfetti per un fisico a pera come li indossa Kim Kardashian!

: per fisico “a pera” si intende quella tipologia di fisico che mostra il punto vita piccolo e fianchi accentuati. Quindi per valorizzare la nostra fisicità a pera dovremo sicuramente mettere in risalto la parte superiore del corpo e il punto vita. Ad esempio con un look composto da blusa con scollatura a V, indossata all’interno di un pantalone o jeans a vita alta, possibilmente dritto in gamba o a campana, in modo da dare slancio anche alle gambe! A proposito, ecco i pantaloni perfetti per un fisico a pera come li indossa Kim Kardashian! fisico a clessidra o curvy: inoltre esiste la fisicità comunemente chiamata “a clessidra” o curvy, che si mostra generalmente con seno formoso, punto vita piccolo e fianchi pronunciati. Ad esempio la cantante Jennifer Lopez mostra questa fisicità, e la valorizza con tubini aderenti elasticizzati midi. Quindi si a gonne aderenti a vita alta o abiti aderenti, no a maxi maglie e pantaloni troppo larghi!

Termina qui al guida di stile targata CheDonna che oggi ha visto come protagonisti gli outfit perfetti in base alla nostra fisicità!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornati su tutte le novità in fato di fashion, società, e molto altro ancora!