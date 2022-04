Cecilia Rodriguez rifatta? Ecco com’era quando è arrivata in Italia

Cecilia Rodriguez rifatta? La sorella di Belen è ormai famosissima e amatissima dai fan, ma ricordate com’era quando è arrivata in Italia? Foto.

Quando si parla della famiglia Rodriguez non si pensa solo a Belen, ma anche al fratello Jeremias e al padre Gustavo, attualmente concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 e soprattutto a Cecilia. La sorella di Belen è ormai famosissima in Italia e i suoi fan sono sempre più numerosi. Dopo essersi fatta conoscere come la sorella di Belen, ha trovato la propria strada professionale.

La partecipazione a reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip che le ha regalato anche l’amore di Ignazio Moser con cui vive una storia bellissima da anni, le ha permesso anche di conquistare il cuore del pubblico con il suo carattere. Forte e determinata, ma anche dolce, umile e molto ironica, Cecilia è sempre più popolare anche su Instagram dove è seguita da 4,6 milioni di followers a cui regala spesso foto in cui sfoggia la sua indiscutibile bellezza. Una bellezza che è diventata sempre più evidente, ma ricordate com’era Cecilia quando è arrivata in Italia?

Cecilia Rodriguez rifatta? La foto dei suoi primi anni in Italia

Sono tanti i fan che si chiedono se Cecilia Rodriguez, nonostante sia giovanissima, abbia ceduto al faschino della chirurgia estetica. L’unico intervento certo a cui si è sottoposta, esattamente come la sorella Belen è quello al seno che ha ammesso lei stessa. Una decisione arrivata quando, giunta in Italia, dopo aver perso cinque chili, si è resa conto di non avere più il seno come prima. Oltre ad aver ritoccato il decolletè, Cecilia si è sottoposta ad altri interventi chirurgici?

Confrontando la prima e la seconda foto è evidente come i lineamenti del viso siano sostanzialmente identici. Gli zigomi sono ben lineati e il mento pronunciato. Anche il seno è uguale. L’unica differenza evidente tra la prima e la seconda foto è il diverso taglio di capelli. Oggi, infatti, Cecilia Rodriguez sfoggia una frangetta vedo-non vedo che riesce a portare con diversi stili. Anche il colore dei capelli è decisamente più scuro rispetto a quello di qualche anno fa.

La bellezza, dunque, in casa Rodriguez è di casa. Anche Belen, nelle foto di diversi anni fa che spesso pubblica sui social, mostra una bellezza naturale davvero invidiabile. Mamma Veronica e papà Gustavo, dunque, hanno donato la bellezza sia a Belen, ma anche a Cecilia e a Jeremias.